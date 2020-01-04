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國旅補助延長！住宿送250元體驗抵用券　2月底前要用完

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▲▼旅客,觀光,觀光客,國旅。（圖／記者李宜秦攝）

▲國旅優惠補助再延長。（示意圖／記者李宜秦攝）

記者許展溢／台北報導

行政院去年9月5日公布秋冬國民旅遊獎勵第2波加碼內容，農委會規劃國人自由行在平日入住參加優惠合作旅宿業，每房每日加贈價值250元的農業體驗抵用券1張，原期限只到去年底，農委會宣布加碼補助優惠發放到今年1月底，使用期限則延到2月底。

農委會說明，國人於平日（週日至週五）入住該會公布位於95處休閒農業區所在之81個鄉鎮的旅宿業（含旅館、民宿及休閒農場），每房每日可獲得價值250元的農業體驗抵用券1張，可不分平假日前往參與獎勵活動的農業體驗特約場家抵用消費，包含農事、生態、導覽、田園料理、遊程等體驗活動或購買農特產品、伴手等。

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▲▼農委會宣布國旅延長，250元「農業體驗抵用券」2月底前都可用。（圖／農委會提供）

▲250元農業體驗抵用券，2月底前要用完。（圖／農委會提供）

農委會輔導處說明，原本抵用券只能用到去年12月31日止，但因頗受大家歡迎，決定將時間拉長，優惠補助發放到今年1月底，2月底前都可以使用。至於要怎麼領？輔導處表示，只要1月底前自由行入住政府公告的旅宿業，都會由旅宿業者協助發放，每房每日加贈250元農業體驗抵用券，不過這限定必須在2月底前一次使用完畢，且不能找零。

農委會也分享，除此還有團體旅遊補助、自由行補助和觀光遊樂業入園等許多優惠，相關資訊都可以到交通部網站看懶人包農業體驗抵用券說明。

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