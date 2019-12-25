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五楊高架南延年底定案　40公里700億元「台北─新竹只要40分鐘」

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▲新竹市長林智堅感謝交通部大力支持、立法委員柯建銘協助溝通。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅感謝交通部大力支持、立法委員柯建銘協助溝通。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

五楊高架即將南延新竹！交通部長林佳龍25日到國道1號新安交流道視察，未來國道1號五楊高架道路將延伸到新竹，預計年底完成可行性評估後，就可啟動前期作業及後期施工，完成後將大幅提升大新竹地區交通機能，預計台北至新竹只需45分鐘。林佳龍形容這是「跨縣市、跨黨派、跨中央和地方」的合作典範，新竹市長林智堅則感謝交通部大力支持、立法委員柯建銘協助溝通，盼建成後能解決長期困擾新竹縣市民最在意的上下班交通問題。

林佳龍表示，交通部目前已經通過國道1號五楊高架道路將延伸到新竹和頭份的可行性研究，並報請行政院核定，此路線可大幅紓解桃竹苗長程與短程車流，但行經路線人口與廠房密集，因此感謝柯建銘立委居中協調。交通部也啟動大新竹地區交通路網檢討規劃，相信大新竹地區未來的發展充滿前景。

請繼續往下閱讀...

林智堅表示，上任以來致力解決延宕數十年的交通問題，如今日啟用茄苳交流道向東延伸道路，完成居民25年期盼，2015年也向中央積極提案爭取五楊高架延伸計畫，他說，這項建設所需經費龐大、工程難度高，但卻十分重要，市府將全力配合中央，並積極和竹縣合作，解決長期困擾新竹縣市民的上下班交通問題。

交通處表示，國道1號(中山高速公路)為臺灣西部走廊交通大動脈，行經桃竹苗等縣市精華發展地區，由於大新竹生活圈持續開發且科學園區高科技產業興盛，吸引不少就業人口，使得新竹縣市及苗栗地區對國道1號短程使用及城際運輸需求日益增加，平假日尖峰時段回堵嚴重，明顯影響地區交通出入高速公路，重亦加深地方道路交通之負荷，尤其以竹北至頭份路段壅塞情形最為嚴重。

交通處表示，依據高公局進行的五楊高架延伸案可行性評估期末審查報告內容，五楊高架延伸到新竹路段的交通流量4年來逐年遞增，尤其湖口到竹北經常性壅塞、竹北到新竹連續假日壅塞，交通處表示，本次五楊高架南延新竹案，約長40公里、粗估總經費約700億元，可行性評估報告完成後，將進入規劃設計階段，未來完成後，台北到新竹經由高架道路只要45分鐘就可抵達。

交通部表示，國道一號五楊高架延伸的可行性評估研究，期末報告約今年底完成，路線尚未最後定案；目前評估工程方面，確具可行性，但實務上還有許多問題待克服，期末報告完成後，須呈報行政院核定，方能推動後續作業。

交通處表示，林智堅市長上任5年來，透過多管齊下的方式，改善大新竹交通路網，短期透過「交通123」改善園區地方周邊道路如寶山路、光復路、高峰路、大學路等道路，透過拓寬、號誌最佳化、調撥等手段改善進出園區通勤效率；中長期亦致力推動如高鐵橋下道路新建計畫、跨頭前溪南北向橋梁計畫及客雅大道延伸計畫等區域性道路改善措施；同時善用智慧科技改善交通，透過智慧交控、大數據分析、雲端監控系統，已減少竹北到竹科車輛旅行時間近3成，並獲交通部2019年智慧運輸系統發展建設計畫地方類特優獎的肯定。

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