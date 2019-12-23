南迴改今全線通車！台東、屏東更近了　全台最長公路讓給台1線

記者賴文萱／台北報導

台9線南迴公路拓寬改善後續計畫，總經費共204.25億元，最後的安朔至草埔段於下午正式開放通車，行政院長蘇貞昌上午會主持全線通車典禮，交通部長林佳龍也將出席。由於南迴改路線截彎取直，縮減了20公里的路程，除大幅拉近台東與屏東距離，單趟車程可省30分鐘，也讓台1線取代台9線成為全台最長公路。

▲台9線南迴公路沿途美景。（圖／交通部提供，照片：西濱南工程處攝影師王富生攝）

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為提高南迴公路的安全性與抗災能力，公路總局推動辦理「台9線南迴公路拓寬改善後續計畫」，分為3路段改善，其中香蘭至金崙及金崙至大鳥段，屬於沿海岸拓寬路段，已於今年10月28日前陸續通車。最後一段安朔至草埔段為新闢路線截彎取直路段，將於23日下午正式開放通車。

▲▼南迴改23日全線通車，台東、屏東車程可省30分。（圖／交通部提供，照片：西濱南工程處攝影師王富生攝）

台9線北起台北忠孝東路，東經宜蘭、蘇花到台東，終至屏東楓港，全長474.3公里，開通後一直是全台最長的公路。但因為南端的「南迴公路改善工程」路線更截彎取直，縮減了20公里的路程，今天通車後，長度縮減為453.8公里，也因此全長461公里的台1線將取代台9線坐上全台最長公路寶座。

▲▼西濱南工程處攝影師王富生進入公路總局後，持續拍攝公路、橋梁隧道美景，可說是公路美景活字典。（圖／交通部提供，照片：西濱南工程處攝影師王富生攝）

在南迴改全線通車後，台東與屏東單程車程將可縮短30分鐘，有效提振台東及屏東地區觀光旅遊事業，增加道路容量，提高行車速率，並提升東西部地區連結與均衡發展。

▲▼台9線南迴公路沿途美景。（圖／交通部提供，照片：西濱南工程處攝影師王富生攝）

「時間對我們來說完全沒用！」