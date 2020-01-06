影／蔡英文直播進化究極體！林楚茵坐鎮主播台　連線4地掃街一次看

▲蔡英文全台掃街直播進化到「究極體」，由前知名主播林楚茵在棚內坐鎮。（圖／蔡英文競選總部提供）



記者陶本和／台北報導

選戰進入最後5天衝刺，總統蔡英文6日啟動全台大掃街，競選總部直播規模也正式進化到「究極體」；在台北設立攝影棚、副控室，由知名前主播林楚茵坐鎮主播台，而掃街現場由發言人廖泰翔、顏若芳擔任連線記者，讓全國民眾在臉書就可全程觀看小英掃街。

蔡英文競選總部在先前幾次大型造勢活動上，已經透過幾次直播，以及副總統候選人賴清德、副總統陳建仁掃街進行熱身；在選戰最後關頭，競總的直播規模宣告進化達「究極體」。

蔡英文6日啟動全台大掃街行動，競選總部也設立簡易攝影棚、專業副控室，並且由前知名電視台主播、現為民進黨不分區立委候選人林楚茵主掌「主播台」，而掃街的現場，則會由發言人廖泰翔、顏若芳擔任「連線記者」。

▲▼蔡英文全台掃街直播進化到「究極體」，由前知名主播林楚茵在棚內坐鎮。（圖／蔡英文競選總部提供）



在掃街的過程中，林楚茵除了向正在看直播的民眾說明掃街的行程、行程的規劃之外，也會與在第一線的廖泰翔、顏若芳進行連線，讓觀眾更了解掃街現場的狀況。

除此之外，導播室也會同步切換副總統候選人賴清德、副總統陳建仁，以及民進黨主席卓榮泰的現場狀況，且這三組現場，也都有小編擔任「連線記者」，來跟棚內的林楚茵連線。

競選總部幕僚表示，除了會切換位於台灣各地的掃街狀況之外，各地的立法委員政見，也會透過「跑馬」的方式呈現給看直播的民眾，鏡面上更透過GPS地圖來呈現，供民眾掌握蔡英文、賴清德等人所在地點。另外，幕僚也透露，如果直播人數達到一定程度，畫面也會出現「彩蛋」，至於彩蛋是什麼還不願透露。

▼蔡英文直播，隨時切換4地現場。（圖／蔡英文直播）



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