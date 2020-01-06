學生陸續返回宿舍！香港中大、教大率先開學　進出校園須出示證件

▲香港中文大學今日開學，但校園尚未完全復修完畢。（圖／路透）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港反條例風波自去年6月至今仍未平息，許多大學遭示威者破壞，損傷慘重，紛紛宣布提早結束第一學期。據悉，香港教育大學及香港中文大學今（6）日率先開學，由於校園設備及環境仍未完全復修完畢，校方為了維護師生安全，要求進出校園的人必須出示教師證、學生證或校友證等證明身分。

綜合港媒報導，香港大學陸續開學，教大、中大今日開始第二學期，而理大、城大、浸大則是預計13日開學。此外，中大學生會外務副會長呂天忻表示，由於大量校巴損毁，校方重整校巴路線及有外聘校巴服務，以應付開學後的校巴需求。

呂天忻提到，校內多個餐廳已如常運作，將維持正式營運時間。此外，她也指出，在開學的前幾天，所有宿舍已開放，很多學生已陸續入宿，包括香港本地生及國際生，但因個別學院授課日子不同，同學自己另有安排。

▲反修例爭議持續數月，香港許多大學被示威者破壞。（圖／路透）

據悉，香港中文大學去年11月發生激烈衝突，校內損毀情況嚴重，該校校長段崇智透露，75輛校車須維修或重置，光這部分已需3,000萬元（港幣，下同，台幣約1.1億元），預估整體復修費用最高達7,000萬元（台幣約2.7億元），而該款項將由中大自行承擔，避免再因此事起爭議風波。

據悉，香港教育大學早前曾表示，鑑於社會目前情况以及師生對校園保安的關注，所有師生進入校園時，必須出示證件，而訪客也要向保安人員登記資料後才可進入校園，引起爭議。另外，港大也實施相同措施，但校方事後表示，願意放寬相關保安管制措施，進入港大時，保安不會要求每人都出示有效職員證、學生證或相關證明文件，而是有需要方查證。

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