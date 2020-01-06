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逃到台灣的香港示威者：韓國瑜若當選　我立刻買機票到別國

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▲▼香港1月1日「元旦大遊行」，港警稱拘捕約400人。（圖／達志影像／美聯社）

▲香港示威運動還沒有停止的跡象。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／編譯

隨著1月11日大選越來越近，從香港逃到台灣的部分示威者正在思考，擔心如果在野黨本周取得勝利，他們將面臨危險，可能被迫離開。不過韓競辦總發言人王淺秋（Anne Wang）則回應，希望這群示威者能夠理解，國民黨總統候選人韓國瑜完全支持香港的民主與自由。

《路透社》報導，過去幾個月來，前來台灣的香港示威者多數都是年輕男女，並沒有合法途徑讓他們獲得永久庇護，不過蔡英文政府大致上讓其中60人可以暫時延長在台的期間。一些示威者則擔憂，11日的大選結果會影響他們的安全。

30歲初的傑羅（Jero）說，「若韓國瑜當選，我會立刻買機票，逃往另一個國家。」他去年7月1日參加抗議活動，衝入立法會大樓，由於害怕如果被定罪恐面臨最高10年徒刑，他最後以旅遊簽證前往台灣；目前，他住在台北的一處小工作室，由當地的活動人士所支持。

另一名稱為羅傑（Roger）的示威者去年7月抵達台灣，他的旅遊簽證已兩次申請延期，「香港人在對抗中國共產黨，但我們如何能信服國民黨也反對共產黨？」

來自台北的林姓律師（Jacob Lin）過去一直提供法律上的協助給示威者，他觀察到，很多人都擔心台灣政壇會出現改變，「如果執政黨（民進黨）被取代，示威群眾面臨的待遇可能大不相同。」

回應示威者的擔憂時，王淺秋則敦促他們不要被民進黨所利用，「我希望他們能真正理解韓國瑜對於民主自由價值的堅持」、韓國瑜當然反對挑釁、衝突與戰爭，但也完全支持香港的自由民主。

香港保安局在給《路透社》的聲明中表示，被指控違法的民眾都會受到公開與公正的審判，任何有關政治動機的指控都是沒有根據的。

一名要求匿名的高級政府官員提到，蔡政府已幫助近60名尋求庇護的示威者，慎重允許這些人延長旅遊簽證，「如果我們不幫忙遇上麻煩的香港，台灣有麻煩時誰會幫呢？」

香港律師黃國桐（Daniel Wong）正帶領一項計畫，打算在台灣設立至少10家公司，從洗衣服務到餐廳，能讓示威者取得工作方面的簽證。他補充，這被稱為「保護傘計畫」（project protective umbrella），將會由台港的支持者資助，許多成員是律師、醫師或來自其他領域，「我們將保護我們自己的孩子，香港人不是難民。」

 
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