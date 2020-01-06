疑似染上武漢肺炎！16港人住院隔離…2歲女童也遭殃　應變級別升至「嚴重」

▲武漢華南海鮮市場出現不明肺炎。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者朱世凱／綜合報導

自從湖北省武漢市出現不明原因的肺炎個案後，香港也出現類似病例。截至昨（5）日晚間，香港已經累計16起「懷疑個案」，年紀最小的是一名2歲女童，當中已有5人順利出院。香港衛生署衛生防護中心4日宣布啟動應變計劃，並且將應變級別由「戒備」提升至「嚴重」。

綜合港媒報導，這些患者都曾到過武漢市，且都有發燒、呼吸道感染、或者肺炎症狀，目前情況均穩定。資料指出，這16人並未前往疾病爆發的魚市場，目前在各醫院接受隔離治療，5人已順利出院。經過檢測後，16名病患中共有4名確認感染的是A型流感，1人感染的是人類呼吸道合胞病毒（HRSV）。

▼武漢市衛生健康委員會表示，不明肺炎已排除是SARS。（圖／翻攝自我們視頻）

武漢市衛生健康委員會網站昨（5日）晚發布通報指出，至5日8時符合不明原因病毒性肺炎患者共59例、其中重症7例；未發現明確的人傳人證據，未發現醫務人員感染。通報也稱，已經排除流感、禽流感、腺病毒、傳染性非典型肺炎（SARS）和中東呼吸綜合症（MERS）等呼吸道病原，不過病原鑑定和病因溯源工作仍在進一步進行中。

香港衛生署衛生防護中心4日也啟動了應變計劃，食物及衛生局局長陳肇始表示，已加強對武漢抵港的旅客進行監測，目前也正與大陸相關單位討論，是否要在口岸位置加強防範力度。

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