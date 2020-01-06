伊朗政府宣布　「鈾濃縮作業不再受2015年核協議限制」

▲反戰團體在美國街頭抗議，要求美軍停止對伊朗的傷害。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

伊朗在5日召開內閣會議後宣布，將不再遵守2015年簽署的核子協議（即「聯合全面行動計畫」，Joint Comprehensive Plan of Action），「鈾濃縮」作業也不再受核子協議限制。當局也表示，或是取消對該國的制裁，將會重新加入協議。

伊朗政府的聲明中寫道，「伊朗會自行依照技術需求設定限制，並會繼續與國際核組織合作，若是對伊朗的所有制裁的解除的話，會再重新加入核協議」。協議中限制的包含伊朗的濃縮鈾離心機數量、濃縮鈾產量、濃縮鈾純度、核子研究及研發等。

伊朗的外交部長扎里夫（Javad Zarif）則在推特上指出，這是由政府內閣成員所做出的立法行動，「若是有履行對等的義務，（退出協議的）這5個步驟皆是可逆轉的」。

伊朗核協議自2018年5月，美國總統川普宣布退出以來，一直處在岌岌可危的狀態中，但英國、中國、法國、德國和俄羅斯等5個國家仍然支持。自退出協議以來，華府已經對伊朗實施多次制裁，使伊朗經濟受到影響，總統魯哈尼（Hassan Rouhani）先前宣布，伊朗會以部分退出協議作為回應。

事實上，伊朗本來就預計這個周末宣布對核協議的立場，剛好碰上3日美國已無人機攻擊伊拉克首都巴格達的機場，造成伊朗革命衛隊聖城部隊（Quds Force）指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）身亡，使兩國情勢更加緊張。