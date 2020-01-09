▲「青年創作獎勵」件數金額創新高！台北國際書展10部試讀本展出。（圖／文化部提供）

記者林育綾／綜合報導

文化部在民國109年「青年創作獎勵」件數新高，共受理250案申請，歷經2個月初複決審，於1月3日揭曉名單，共補助50案，補助金額達1350萬，創下歷年新高！

此年度獲補助文類以小說為大宗，另包含散文、新詩、報導文學、電影劇本、圖文書等，題材涉武俠、科幻、推理、懸疑、犯罪、妖怪、家族史、歷史、飲食、平埔族、兒童成長、厭世代、精神疾病等，展現青年創作者生猛開闊、充滿企圖心與想像力的創作能量。

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「青年創作補助作業要點」自106年推出迄今，申請案件數成長近3倍，吸引許多創作者投入書寫，也催生出多元豐富的創作題材，並獲得出版市場肯定。 例如洪明道《等路》107年出版即獲選「鏡文化」2018年度好書獎、2018金鼎獎圖書類文學圖書獎與2019臺灣文學金典獎蓓蕾獎；邱常婷《新神》108年6月出版亦獲2019 Openbook好書獎；任依島《屋簷下的交會：當社區關懷訪視員走進精神失序者的家》則於108年8月出版，甫獲2020台北國際書展「書展大獎—非小說獎首獎」。

文化部表示，為銜接創作及市場，文化部配合受補助者創作時程，規劃成果媒合及新書發表會，以加速創作轉化為市場產品的過程，並於作品出版後舉行新書發表會，協助提升創作者能見度，開啟更多資源合作的可能。

配合今年2月即將登場的台北國際書展，文化部將於世貿一館書展大賞主題館展出10部已出版之青年創作作品及試讀本。‪2月4日至6日連續3天下午4:45分於‬2F夢想沙龍舉行林孟寰《方舟三部曲》、廖宏杰《幻城微光》、方也真《天地劫》新書發表會，民眾可前往參與。

此外，「青年創作獎勵作業要點」一年收件一次，110年計畫預計於109年10月開始受理，廣徵青年創作者踴躍申請。