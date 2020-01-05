韓國瑜扯黑鷹墜機「台灣是中邪了嗎？」　民進黨怒：令人髮指

▲蔡英文前往台北賓館追思沈一鳴等殉職將士。（圖／翻攝蔡英文臉書）

記者張乃文／台北報導

黑鷹墜機事件釀成8死5傷，各界紛紛表達悼念之意，但國民黨總統候選人5日前往桃園出席造勢大會時提到中華民國建軍史沒發生過最高軍官一口氣罹難，「我們國運不昌隆、台灣是中邪了嗎？」對此，除了總統蔡英文發文譴責外，民進黨發言人何博文也批評，「難以置信這是一個總統候選人說出的話」、「完全是一個失格的總統候選人」。

何博文5日提到，國家是全體台灣人的，唱衰台灣非但是毫無建設性的批評，更是撕裂社會的惡質行為。他質問，國民黨從上到下，從政治人物到評論者，心中可還有一絲善念，一絲同理心？

何博文抨擊，日前國民黨立委候選人蔡淑惠才因公開指黑鷹失事與民進黨站路口拜票有關，飽受社會撻伐而道歉。競選國家元首的韓國瑜，竟在國軍及人民悲痛之際，公開發表令人髮指、令社會譁然的滑坡謬誤，「完全是一個失格的總統候選人」，令人無法苟同。

蔡英文5日也在臉書譴責，當國人為國軍將士的殉職全民一體、同感哀傷的時刻，韓國瑜市長卻用「台灣中邪了、國運不昌隆」這樣的話語來消費將士的犧牲，相信全體國人都無法接受這樣的話語，而同感憤慨。蔡英文競辦發言人廖泰翔表示，這麼多位國軍將士的殞落，是國家重大損失，韓國瑜這種輕蔑、失格的語言，恐怕才是這個國家最不祥的記號，這種政治語言消費，不僅不恰當，也是嚴重的失言，並呼籲韓國瑜及團隊應該對這樣的不當發言向國軍、國人道歉。

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