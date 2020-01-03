曾綁架「要命小方」兒還賣毒品　男嗑藥後開賓士撞死男大生

▲毒駕撞死興大男學生的賴姓男子，遭檢察官起訴並建請加重其刑。（圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

參與綁架知名角頭「要命小方」兒子的男子賴嘉韡，本身因毒品罪遭通緝，沒駕照的他凌晨竟吸毒開著跟友人借來的賓士車街頭狂飆，當場撞死騎機車，就讀中興大學的黃姓男大生後，還棄車逃逸。台中地檢署3日偵結，依公共危險、過失致死罪嫌將賴男起訴，並建請加重其刑。

起訴書指出，男子賴嘉韡自己沒有汽車駕駛執照，2019年10月29日凌晨竟跟鄭姓友人借了一輛白色賓士房車，開車行走大里區永隆路，從大明路往東榮路方向一路超速行駛，到東隆、東明路口時，一名中興大學黃姓男同學騎車剛好路過該路口，遭賴男開的賓士車直接撞擊，人彈飛到10多公尺外。

賴男肇事後先下車查看，輕拍黃男發現他啽全沒反應，已經傷重陷入昏迷，飽受驚嚇的他竟沒報警及打119，直接汽車跑離現場，再用手機APP叫計程車搭車離開。路人發現車禍立刻打119，但黃男當時已無呼吸心跳，送醫仍因顱內出血傷重不治。

▲撞死興大男學生的白色賓士，左前車頭嚴重毀損。（圖／東森新聞）

警方到場後查出白色賓士資料，通知到鄭姓車主兒子，對方才說出將車借給賴男。經調閱監視器比對確認是賴男後，鄭男勸說下，賴男當天晚上才出面投案，坦認犯行。

檢警發現，賴男2017年就曾參與綁架台中知名角頭「要命小方」的兒子並勒索5百萬元遭法辦羈押，同年8月起訴，全案法院審理中。他更曾在同年4月販賣2級毒品遭逮，一審判1年10月並通緝中。事發前，賴男竟在大里某KTV先吸食K他命後，再開車飆速撞死黃男。

檢察官認為，賴男沒有駕照，肇事前施用K他命再開車撞死黃姓男大生，涉嫌毒駕、肇逃，撞死人，依公共危險罪、過失致死罪嫌提起公訴，無照撞死人則建請依法加重其刑。

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