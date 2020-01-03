車廠技師開客戶BMW逆向撞死2人　車主竟是前台中市議長夫人

▲黑色BMW逆向撞死2人，警方查出車主竟是前議長夫人。（圖／讀者提供）

記者李忠憲／台中報導

一輛BMW 2日在沙鹿雙黃線路段，疑車速過快跨越雙黃線撞死騎機車雙載的一對男女，雙方雖未酒駕，卻發現該輛車是前台中市議長林世昌夫婦所使用，車主是前議長夫人，因後視鏡故障送廠維修，車廠技師卻在試車時釀禍，整輛車頭嚴重毀損，無法修復，讓林家直呼「倒楣！」

沙鹿區2日下午發生一起死亡車禍，一輛黑色BMW行經中山路雙黃線路段，疑似車速過快越過雙黃線，迎面撞上對向正在下坡的機車，騎機車的王姓男子與後座的林姓女子傷勢嚴重，送醫不治。

▲遭BMW逆向撞上的機車已殘破不堪。（圖／讀者提供）

警方調查發現，開BMW的林姓男子為BMW原廠當地維修廠技師，當時載著同事試開，若都沒有問題就要準備交車。另發現，該輛BMW車主竟是前台中市議長林世昌的夫人，平時都是由她在使用。

市議員林孟令服務處證實確有此事並表示，該輛BMW 5系列房車是去年跟租賃公司簽約租下，平時都由林世昌夫人使用。使用約1年，近日發現該車後視鏡故障送修，順便鈑烤車身小刮傷。昨晚聽聞沙鹿發生死亡車禍，肇事車是BMW，但沒多想，今天才知道竟然是自家的車發生車禍。

林孟令服務處說，今天上午車廠才通知他們，但車頭已嚴重毀損，評估已經無法修復，自認倒楣外，只能等車廠通知，看要怎麼調解。

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