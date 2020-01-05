「立中柱到底有什麼障礙？」　150cc女騎士怒：自私鬼硬要斜插靠別人車

▲您停機車都立側柱還是中柱？（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女騎士抱怨，「真的很討厭不會好好停車的人，立中柱到底有什麼障礙呢？明明位置大小立中柱可以很完美，偏偏就硬要斜斜的插在那邊，還靠著別人的車。」她強調，可以立側柱，「但是不要弄到別人的車，是最基本的尊重。」但也有人提到另一個更討厭的狀況，「腳上黑青還有。」

原PO近日在「爆怨公社」臉書社團說，「斜插」還靠著別人的車，這點非常重要，到底有什麼毛病，「你的車側柱都被你插壞了還硬要插，真的讓人無名火。」

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原PO表示，「每次都遇到那種大家都停好好，就偏要斜斜插進來還靠在（別）人身上。然後，我要牽車還得幫對方把車立中柱牽好停好，我的車才牽得出來的自私鬼。當然如果不影響別人、不靠著是沒關係，但是真的太多那種亂停的，每次都要幫停正到真的很傻眼。」

▼有些人不會立中柱。（示意圖／記者陳俊宏攝）

對此，有網友認為，「問原廠啊，為什麼要有側柱」；原PO回，「偶爾需要時可使用，但是不要弄到別人的車，最基本的尊重。」

也有人留言，有些人不會立中柱，考駕照應該要多考立中柱；原PO回「不會立騎什麼車…還聽有人說車太重立不起來，這個更好笑，那買那麼重、那麼難立的車幹嘛。」

另一人回應，「不會立就不會立，在那邊。我自己的車，我能踩著中柱整個人站在中柱上（中柱觸地但沒架起來），也能靠單腳踩就架起。根本不是車重問題，而是不會立的問題（角度、施力方向）。」原PO回「我懂你的明白，因為我騎150（cc），中柱也是可以立，而且很好立。」

其他人說，「除非是特殊的地方會立側柱，不然我都會立中柱，畢竟不要因自己一時方便造成他人不便」、「立啥柱根本不是問題，問題是塞好塞滿...立中柱讓人更好塞，更難牽出來」、「飛旋踏板更痛，被飛旋撞到至少十次，腳上黑青還有，不收飛旋到底為什麼要騎車。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼原PO認為，偶爾需要時可立側柱，但不要弄到別人的車是最基本的尊重。（示意圖／記者陳俊宏攝）