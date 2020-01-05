2020猛男公益月曆！一次解鎖「12位台灣鮮肉」　曬肌肉揪全民關注愛滋

▲捐款100元以上，就能獲得2020愛滋公益月曆。（圖／翻攝自LoveMyself，下同）



記者黃可昀／綜合報導

台灣愛滋病學會、台灣愛滋病護理學會，以及全台11間愛滋議題相關非營利組織攜手推出公益月曆，請來12位各具特色的小鮮肉大秀身材，希望讀者在欣賞養眼肌肉之餘，更重要的是關注並且了解愛滋議題。

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▲捐款並關注愛滋議題，解鎖更多鮮肉照。



今年世界愛滋日的主題是「社群創造改變」，網路上的任何一篇貼文都有可能引起轉發、討論，讓更多人看見，進而引起廣大影響力，所以社群可以透過網路的擴散，讓全民了解到愛滋究竟是什麼，我們又該如何愛護自己、保護自己。

►首屆愛滋公益月曆聯合勸募活動活動辦法



▲不只要看猛男，也要關心如何預防愛滋。

臉書粉專「LoveMyself」是由一群關心愛滋的專業人士所組成，包括醫生、社工、心理輔導師等等，他們不只服務HIV感染者，也希望利用社群傳達正確的醫學觀念，「我愛玩，但我更愛自己。我愛自己，我篩檢。」粉專也提到，「台灣是少數完全免費提供愛滋醫療資源的國家之一」，大家可以善用這些資源來預防HIV。

這次不少明星藝人都投入這項公益，例如黃子佼、9m88等名人，還有12位吸睛的台灣鮮肉，讓更多人注意到愛滋議題，並且了解它，不再因為陌生而感到排斥或歧視。

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