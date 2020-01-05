　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2020猛男公益月曆！一次解鎖「12位台灣鮮肉」　曬肌肉揪全民關注愛滋

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼2020愛滋公益月曆。（圖／翻攝自LoveMyself）

▲捐款100元以上，就能獲得2020愛滋公益月曆。（圖／翻攝自LoveMyself，下同）

記者黃可昀／綜合報導

台灣愛滋病學會、台灣愛滋病護理學會，以及全台11間愛滋議題相關非營利組織攜手推出公益月曆，請來12位各具特色的小鮮肉大秀身材，希望讀者在欣賞養眼肌肉之餘，更重要的是關注並且了解愛滋議題。

▲▼2020愛滋公益月曆。（圖／翻攝自LoveMyself）

請繼續往下閱讀...

▲捐款並關注愛滋議題，解鎖更多鮮肉照。

今年世界愛滋日的主題是「社群創造改變」，網路上的任何一篇貼文都有可能引起轉發、討論，讓更多人看見，進而引起廣大影響力，所以社群可以透過網路的擴散，讓全民了解到愛滋究竟是什麼，我們又該如何愛護自己、保護自己。

►首屆愛滋公益月曆聯合勸募活動活動辦法

▲▼2020愛滋公益月曆。（圖／翻攝自LoveMyself）

▲不只要看猛男，也要關心如何預防愛滋。

臉書粉專「LoveMyself」是由一群關心愛滋的專業人士所組成，包括醫生、社工、心理輔導師等等，他們不只服務HIV感染者，也希望利用社群傳達正確的醫學觀念，「我愛玩，但我更愛自己。我愛自己，我篩檢。」粉專也提到，「台灣是少數完全免費提供愛滋醫療資源的國家之一」，大家可以善用這些資源來預防HIV。

這次不少明星藝人都投入這項公益，例如黃子佼、9m88等名人，還有12位吸睛的台灣鮮肉，讓更多人注意到愛滋議題，並且了解它，不再因為陌生而感到排斥或歧視。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

►偷偷分享少女秘密！

ET快訊
馬俊麟外遇王瞳「遭冷凍3個月超慘下場」曝光！爆正宮求情幫找工
駕駛喊「95加滿」丟1000元開走　古意工讀生倒貼700沒錢
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

黑鷹8死！「排行程的人應該槍斃」　張國煒：為何讓將領全坐同架直升機

黑鷹墜毀「101被網友洗版」！湧入拜託：替他們祈福好嗎…101真的辦了

跨年夜有包裹！遠距男友突call「貨到了喔~馬上領」　她秒衝超商...淚崩了

壞壞能撐多久？醫曝「超殘忍自測表」…得分破9＝代表你早洩了

軍方去宜蘭「為何偏要搭直升機」　老學長曝需求：時間成本不同

環球科大台北學生慘爆...被騙去雲林上課　教育部證實違法招生

消費黑鷹失事！　苦苓點名3人「良心被狗吃」

「立中柱到底有什麼障礙？」　150cc女騎士怒：自私鬼硬要斜插靠別人車

回世新談網紅行銷術　狄志偉：平時累積更勝於突發創意

3千公尺只花13分10秒！台大男憶「我服役時遇到的沈一鳴將軍」給完美評價

蘇慧倫當五月天嘉賓想練《舞孃》　撩阿信「我也可以為你變成Jolin」

跟爸跑船被丟包西班牙小島38年！　他當台菜主廚育7子女可望年前返鄉

蔡依林.鄧紫棋甜唱《說愛你》一起跳舞～　「第一首認識Jolin的歌」脫口：我小時候...

「生二胎必須經過孩子同意嗎？」　媽媽說出老大心聲...超中肯！

林志穎重現《不是每個戀曲都有美好回憶》　「45歲童顏」讓Ella驚呼：被定型液噴過

街頭接唱鐵肺歌后鄧紫棋熱門歌　她大讚素人嗓音：每個都超強！

真·白馬王子！北韓2020首部紀錄片　金正恩「身騎白馬」瀟灑奔馳白頭山

蔡英文替沈一鳴等8殉職將士點燈 家屬悲傷痛哭...她不捨獻上擁抱

可愛蔡依林上線！　甜喊台下「腦公」：要來一片吐司嗎？

小資族必學！基酒+易入手副材料　調酒師教你自製高CP「居家調酒」

環球科大台北學生慘爆...被騙去雲林上課　教育部證實違法招生

消費黑鷹失事！　苦苓點名3人「良心被狗吃」

「立中柱到底有什麼障礙？」　150cc女騎士怒：自私鬼硬要斜插靠別人車

回世新談網紅行銷術　狄志偉：平時累積更勝於突發創意

3千公尺只花13分10秒！台大男憶「我服役時遇到的沈一鳴將軍」給完美評價

鼓山好市多停車場「天降甘霖」！顧客牽車濕身　網笑：冷靜一下的概念

駕駛喊「95加滿」丟下1000元開走　古意工讀生倒貼700沒錢吃飯：算了

北花間的最美客運！「回遊號」設計藏9亮點　新車每日開行時間統整

有吃有玩！阿里山馬拉松4/12登場　搗麻糬、餵小鹿再吃遍鄒族美食

鮮奶喝很慢！她慣性挑後排新鮮貨　鄉民「看狀況」最實際…加碼曝店家出招

大吃富含Omega3魚類　格陵蘭「500年木乃伊」CT解析：仍有動脈硬化

環球科大台北學生慘爆...被騙去雲林上課　教育部證實違法招生

消費黑鷹失事！　苦苓點名3人「良心被狗吃」

向人夫鄰居借10萬...她摩鐵陪睡3次抵債！挨告通姦吐錢還被判刑

「立中柱到底有什麼障礙？」　150cc女騎士怒：自私鬼硬要斜插靠別人車

2020年信用卡優惠變動懶人包　回饋加碼、縮水一次讓你看懂

全台第1家海洋主題、史努比棒球風！北部3間近期開幕飯店

回世新談網紅行銷術　狄志偉：平時累積更勝於突發創意

美國各地80場示威「離開中東！」　譴責川普殺害蘇雷曼尼

馬俊麟外遇王瞳「遭冷凍3個月超慘下場」曝光！　爆正宮求情幫找工作

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

生活熱門新聞

存46萬送初戀出國卻「撞見她結婚」　神復仇帥炸

強冷空氣將到　「變天轉雨大降溫、最凍11度時間曝」

假裝「遠房親戚」沒錢認往生父親

北大新宿舍票選　「是在哈樓」奪冠

早餐店三明治賺不多！他問為何還要做　內行解答

每小時最多120顆！流星雨周六大爆發

美女銷售員曝光　男粉衝高雄買車

蘇花改全線通車！小車、大車上路攻略

駕駛喊「95加滿」丟下1000突開走　工讀生倒貼700元

張國煒：為何將領全坐同架直升機

託友買二手車「行動蟑螂基地」出土

冷氣團發威「極度低溫8℃」　下波冷氣團報到時間曝

埃及聖䴉爆量霸佔台灣！林務局曝獵殺成果

下週三冷氣團來襲　台北下探12℃

更多熱門

相關新聞

基因編輯嬰兒案宣判！賀建奎遭判3年

基因編輯嬰兒案宣判！賀建奎遭判3年

去年傳出的大陸「基因編輯嬰兒」案，30日在深圳市南山區人民法院一審公開宣判，賀建奎、張仁禮、覃金洲等3名被告人分別被依法追究刑事責任。法院認為，3名被告人未取得醫生執業資格，追名逐利，故意違反國家有關科研和醫療管理規定，逾越科研和醫學倫理道德底線。

女護士怒罵愛滋病患：都死刑了還救…掀網論戰

女護士怒罵愛滋病患：都死刑了還救…掀網論戰

她遭硬來急吼「有愛滋」　黑bra男：我不怕！

她遭硬來急吼「有愛滋」　黑bra男：我不怕！

為什麼孩子得愛滋病，家長卻常是最後一個才知道的？

為什麼孩子得愛滋病，家長卻常是最後一個才知道的？

「紅蘋果」再現Apple門市　蘋果響應世界愛滋病日...13年來捐款67億

「紅蘋果」再現Apple門市　蘋果響應世界愛滋病日...13年來捐款67億

關鍵字：

2020猛男月曆愛滋病HIV

讀者迴響

發燒話題

黑鷹失事 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 遠航停飛 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

蔡依林透視馬甲「胸前只貼膠帶」...捆繩床戰台下全瘋了

自拍路人亂入比YA…仔細看竟是「野生TWICE」

快訊／蘆洲30人街頭持刀尋仇　警連開2槍請求支援

存46萬送初戀出國卻「撞見她結婚」　神復仇帥炸

MOMO公開戀愛首露面　微笑無發言！

TWICE金唱片表演都在飄移！MOMO摔倒敬業爬起

主持高雄跨年被「丟包」　郭靜怒轟主持群「沒人性！」

飛官開F-15突昏迷　11秒無人操作

國3車禍　貨車撞轎車一死一重傷

日月潭爆異象！民憂地震前兆　農委會回應了

大溝溪秘境變身「420坪花海勝地」

工程師父早逝！「眷村學霸」單親沈一鳴捨建中從軍

嘉義黑狗重複坐機車！被趕走狂哭

強冷空氣將到　「變天轉雨大降溫、最凍11度時間曝」

謝和弦新歌曝「MV手牽莉婭男友視角」蔡阿嘎也尬一角

更多

最夯影音

更多
蘇慧倫當五月天嘉賓想練《舞孃》　撩阿信「我也可以為你變成Jolin」

蘇慧倫當五月天嘉賓想練《舞孃》　撩阿信「我也可以為你變成Jolin」
跟爸跑船被丟包西班牙小島38年！　他當台菜主廚育7子女可望年前返鄉

跟爸跑船被丟包西班牙小島38年！　他當台菜主廚育7子女可望年前返鄉

蔡依林.鄧紫棋甜唱《說愛你》一起跳舞～　「第一首認識Jolin的歌」脫口：我小時候...

蔡依林.鄧紫棋甜唱《說愛你》一起跳舞～　「第一首認識Jolin的歌」脫口：我小時候...

「生二胎必須經過孩子同意嗎？」　媽媽說出老大心聲...超中肯！

「生二胎必須經過孩子同意嗎？」　媽媽說出老大心聲...超中肯！

林志穎重現《不是每個戀曲都有美好回憶》　「45歲童顏」讓Ella驚呼：被定型液噴過

林志穎重現《不是每個戀曲都有美好回憶》　「45歲童顏」讓Ella驚呼：被定型液噴過

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面