基因編輯嬰兒案宣判！賀建奎遭判3年　法院：逾越道德底線

▲中國大陸生物科學家賀建奎。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

去年傳出的大陸「基因編輯嬰兒」案，30日在深圳市南山區人民法院一審公開宣判，賀建奎、張仁禮、覃金洲等3名被告人分別被依法追究刑事責任。法院認為，3名被告人未取得醫生執業資格，追名逐利，故意違反國家有關科研和醫療管理規定，逾越科研和醫學倫理道德底線。

《央視新聞》客戶端報導，法院審理查明，2016年以來，南方科技大學原副教授賀建奎得知人類胚胎基因編輯技術可獲得商業利益，在明知違反國家有關規定和醫學倫理的情況下，仍以通過編輯人類胚胎CCR5基因可以生育免疫艾滋病的嬰兒為名，將安全性、有效性未經嚴格驗證的人類胚胎基因編輯技術用於輔助生殖醫療。

法院指出，賀建奎等人偽造倫理審查材料，招募男方為艾滋病病毒感染者的多對夫婦實施基因編輯及輔助生殖，以冒名頂替、隱瞞真相的方式，由不知情的醫生將基因編輯過的胚胎通過輔助生殖技術移植入人體內，致使2人懷孕，先後生下3名基因編輯嬰兒。

依法判處被告人賀建奎有期徒刑3年，並處罰金人民幣300萬元；判處張仁禮有期徒刑2年，並處罰金人民幣100萬元；判處覃金洲有期徒刑1年6個月，緩刑2年，並處罰金人民幣50萬元。3名被告人當庭表示認罪悔罪，辯護律師到庭為3名被告人進行了辯護。

賀建奎在去年聲稱，創造了世界上第一批經過「基因編輯」（gene-edited）的嬰兒，這對雙胞胎女孩一出生就對愛滋病免疫，未來將成為改變醫學界的重要關鍵。不過，他這項作法立刻引來各界抨擊，基因編輯本身就與倫理價值相違背，還有更多人指責這根本是「人體實驗」，可能會對後代的基因變化有嚴重衝擊。

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