「各位弟兄姊妹，我代替沈總長來看大家了」　他曝小英溫暖內幕…萬人淚讚

▲蔡英文視導第一雷達分隊，「各位弟兄姊妹，我代替沈總長來看大家了。」（圖／翻攝蔡英文臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

總統蔡英文4日視察第一雷達分隊，替殉職的參謀總長沈一鳴走完未盡的行程，「不論發生什麼事情，國家跟我都會照顧好我們的國軍弟兄姊妹。」而資深媒體人鍾年晃透露背後的溫馨故事，大讚蔡「我想她的用意不外穩定軍心，提升國軍形象。國家遭遇重大變故，心裡只想著國家，總統該做的事就是這樣。」

蔡英文4日視察東澳嶺雷達站，她在簡報室與現場國軍一起替沈一鳴等殉職將士默哀一分鐘。她致詞時表示，「各位弟兄姊妹，我是代替沈總長來看大家，無論發生什麼事情，國家跟總統都會照顧好我們國軍弟兄姊妹。沈總長和幾位同仁的殉職，所有的人都很心痛不捨，堅守崗位、守護國家，就是我們懷念沈總長最好的方式。」

蔡英文在過程中，接受雷達站弟兄們的請託，收下40多張的手寫紙條，上面寫滿的是對沈一鳴及殉職將士們的思念。她之後二度前往台北賓館追思，她說，去了東澳嶺的雷達站，走完沈總長原來要走的行程，同時也去慰問在那邊工作的士官兵，表達慰問與鼓勵。

▼蔡英文視導雷達站，「不論發生什麼事情，國家跟我都會照顧好我們的國軍弟兄姊妹。」（圖／翻攝蔡英文臉書）

蔡英文說，官兵都非常懷念跟思念沈總長，特別告訴他們，懷念沈總長最好的方式就是堅守崗位、保衛國家，「官兵們也請我把他們的懷念記憶帶回來，希望能夠帶回來貼在這裡，把他們想說的話貼在板子上。」

蔡英文之後也在臉書發文表示，沈總長和七位同仁的殉職，所有的人都很心痛、不捨，「雷達站的弟兄姊妹們也請我把他們對沈總長及韓總士官長的追思敬語，帶到追思會場上。」她要特別感謝來台北賓館致意的民眾，「你們對罹難國軍同仁的敬意，讓我們感受到人民對國軍的支持。」

▲▼蔡英文二度前往台北賓館，追思殉國將士。（圖／翻攝蔡英文臉書）

▼蔡英文親手貼上40張手寫紙條。（圖／翻攝蔡英文臉書）





蔡英文說，「我知道，大家都很關心後續的進展，我們已經展開調查工作，一定會釐清事故原因，也會協助家屬，從優、從寬、從速撫卹。這次的事故不會擊倒我們，我們不怕挑戰。這就是空軍的志節，也是國軍的志氣。我們要更團結，要更堅強，我們一起加油。」

鍾年晃則在臉書表示要「爆個小料」，他指出，小英總統3日行程間跟幕僚說，「部長說明天（4日）要去雷達站（總長本來要去的行程），跟部長說，我也要走一趟，幫他（沈一鳴）把這個行程走完。」

鍾年晃透露，包括在台北賓館設追思禮堂，也是小英總統主動提議的，「我想她的用意不外穩定軍心，提升國軍形象。國家遭遇重大變故，心裡只想著國家，總統該做的事就是這樣。」該文獲得超過萬名網友按讚，紛紛留言「幫他走完，暖心的總統」、「真的很感動。」

▲▼蔡英文親手貼上40張手寫紙條。（圖／記者蔣婕妤攝）

▼蔡英文親手貼上40張手寫紙條。（圖／記者蔣婕妤攝）