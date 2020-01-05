　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「各位弟兄姊妹，我代替沈總長來看大家了」　他曝小英溫暖內幕…萬人淚讚

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

總統蔡英文4日視察第一雷達分隊，替殉職的參謀總長沈一鳴走完未盡的行程。（圖／翻攝蔡英文臉書）

▲蔡英文視導第一雷達分隊，「各位弟兄姊妹，我代替沈總長來看大家了。」（圖／翻攝蔡英文臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

總統蔡英文4日視察第一雷達分隊，替殉職的參謀總長沈一鳴走完未盡的行程，「不論發生什麼事情，國家跟我都會照顧好我們的國軍弟兄姊妹。」而資深媒體人鍾年晃透露背後的溫馨故事，大讚蔡「我想她的用意不外穩定軍心，提升國軍形象。國家遭遇重大變故，心裡只想著國家，總統該做的事就是這樣。」

蔡英文4日視察東澳嶺雷達站，她在簡報室與現場國軍一起替沈一鳴等殉職將士默哀一分鐘。她致詞時表示，「各位弟兄姊妹，我是代替沈總長來看大家，無論發生什麼事情，國家跟總統都會照顧好我們國軍弟兄姊妹。沈總長和幾位同仁的殉職，所有的人都很心痛不捨，堅守崗位、守護國家，就是我們懷念沈總長最好的方式。」

蔡英文在過程中，接受雷達站弟兄們的請託，收下40多張的手寫紙條，上面寫滿的是對沈一鳴及殉職將士們的思念。她之後二度前往台北賓館追思，她說，去了東澳嶺的雷達站，走完沈總長原來要走的行程，同時也去慰問在那邊工作的士官兵，表達慰問與鼓勵。

▼蔡英文視導雷達站，「不論發生什麼事情，國家跟我都會照顧好我們的國軍弟兄姊妹。」（圖／翻攝蔡英文臉書）

總統蔡英文4日視察第一雷達分隊，替殉職的參謀總長沈一鳴走完未盡的行程。（圖／翻攝蔡英文臉書）

蔡英文說，官兵都非常懷念跟思念沈總長，特別告訴他們，懷念沈總長最好的方式就是堅守崗位、保衛國家，「官兵們也請我把他們的懷念記憶帶回來，希望能夠帶回來貼在這裡，把他們想說的話貼在板子上。」

蔡英文之後也在臉書發文表示，沈總長和七位同仁的殉職，所有的人都很心痛、不捨，「雷達站的弟兄姊妹們也請我把他們對沈總長及韓總士官長的追思敬語，帶到追思會場上。」她要特別感謝來台北賓館致意的民眾，「你們對罹難國軍同仁的敬意，讓我們感受到人民對國軍的支持。」

總統蔡英文4日二度到台北賓館追思沈一銘等殉職將士。（圖／翻攝蔡英文臉書）

▲▼蔡英文二度前往台北賓館，追思殉國將士。（圖／翻攝蔡英文臉書）

總統蔡英文4日二度到台北賓館追思沈一銘等殉職將士。（圖／翻攝蔡英文臉書）

▼蔡英文親手貼上40張手寫紙條。（圖／翻攝蔡英文臉書）

總統蔡英文4日二度到台北賓館追思沈一銘等殉職將士。（圖／翻攝蔡英文臉書）

蔡英文說，「我知道，大家都很關心後續的進展，我們已經展開調查工作，一定會釐清事故原因，也會協助家屬，從優、從寬、從速撫卹。這次的事故不會擊倒我們，我們不怕挑戰。這就是空軍的志節，也是國軍的志氣。我們要更團結，要更堅強，我們一起加油。」

鍾年晃則在臉書表示要「爆個小料」，他指出，小英總統3日行程間跟幕僚說，「部長說明天（4日）要去雷達站（總長本來要去的行程），跟部長說，我也要走一趟，幫他（沈一鳴）把這個行程走完。」

鍾年晃透露，包括在台北賓館設追思禮堂，也是小英總統主動提議的，「我想她的用意不外穩定軍心，提升國軍形象。國家遭遇重大變故，心裡只想著國家，總統該做的事就是這樣。」該文獲得超過萬名網友按讚，紛紛留言「幫他走完，暖心的總統」、「真的很感動。」

▲▼蔡英文親手貼上40張手寫紙條。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲▼蔡英文親手貼上40張手寫紙條。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲▼蔡英文親手貼上40張手寫紙條。（圖／記者蔣婕妤攝）

▼蔡英文親手貼上40張手寫紙條。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲▼蔡英文親手貼上40張手寫紙條。（圖／記者蔣婕妤攝）

ET快訊
日月潭爆異象！大批魚浮水面、蚯蚓竄出…民憂地震前兆　農委會回
強冷空氣將到「變天轉雨大降溫、最凍11度時間曝」　吳德榮：符
貨車國道3號深夜追撞轎車　後座女「頭顱變形」亡、駕駛重傷
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「各位弟兄姊妹，我代替沈總長來看大家了」　他曝小英溫暖內幕…萬人淚讚

「茶葉罐2萬美金單純朋友送禮」　高院駁回郭瑤琪涉貪案再審申請

影／哀悼黑鷹事件辦「點燈祈福晚會」　蔡淑惠為發言引發爭議道歉！

國民黨選舉文宣催票！消費「921大震撼」　網怒：嫌票太多嗎

影／藍委候選人蔡淑惠黑鷹失事扯「民進黨路口拜票」　網友轟：爛嘴講不出好話

機工長幼子天真問「爸爸還會回來嗎？」　媽媽鼻酸：要怎麼告訴孩子…

沈一鳴妻輕撫遺像忍淚　見蔡英文秒哭喊：他不要我了！

Live／韓國瑜台北舉辦政策發布會　晚間8點「大笑三聲」出場

影／政策會前接受聯訪　韓國瑜2分鐘狂轟：為民進黨的國際事務捏把冷汗

羅智強、游淑慧聯手陪同宋瑋莉掃街　基隆安樂市場吃美食拉票

蘇慧倫當五月天嘉賓想練《舞孃》　撩阿信「我也可以為你變成Jolin」

蔡依林.鄧紫棋甜唱《說愛你》一起跳舞～　「第一首認識Jolin的歌」脫口：我小時候...

跟爸跑船被丟包西班牙小島38年！　他當台菜主廚育7子女可望年前返鄉

「生二胎必須經過孩子同意嗎？」　媽媽說出老大心聲...超中肯！

真·白馬王子！北韓2020首部紀錄片　金正恩「身騎白馬」瀟灑奔馳白頭山

蔡英文替沈一鳴等8殉職將士點燈 家屬悲傷痛哭...她不捨獻上擁抱

林志穎重現《不是每個戀曲都有美好回憶》　「45歲童顏」讓Ella驚呼：被定型液噴過

街頭接唱鐵肺歌后鄧紫棋熱門歌　她大讚素人嗓音：每個都超強！

可愛蔡依林上線！　甜喊台下「腦公」：要來一片吐司嗎？

小資族必學！基酒+易入手副材料　調酒師教你自製高CP「居家調酒」

「各位弟兄姊妹，我代替沈總長來看大家了」　他曝小英溫暖內幕…萬人淚讚

「茶葉罐2萬美金單純朋友送禮」　高院駁回郭瑤琪涉貪案再審申請

影／哀悼黑鷹事件辦「點燈祈福晚會」　蔡淑惠為發言引發爭議道歉！

國民黨選舉文宣催票！消費「921大震撼」　網怒：嫌票太多嗎

影／藍委候選人蔡淑惠黑鷹失事扯「民進黨路口拜票」　網友轟：爛嘴講不出好話

機工長幼子天真問「爸爸還會回來嗎？」　媽媽鼻酸：要怎麼告訴孩子…

沈一鳴妻輕撫遺像忍淚　見蔡英文秒哭喊：他不要我了！

Live／韓國瑜台北舉辦政策發布會　晚間8點「大笑三聲」出場

影／政策會前接受聯訪　韓國瑜2分鐘狂轟：為民進黨的國際事務捏把冷汗

羅智強、游淑慧聯手陪同宋瑋莉掃街　基隆安樂市場吃美食拉票

金球獎8大看點！「一堆大咖明星」最毒舌主持人回歸　小布世紀同台前妻＋舊愛

蓬佩奧重申空襲「伊朗007」是預防性攻擊：歐洲沒我希望的那麼幫忙

快訊／珠海市香洲區海域規模3.5地震　港澳「搖得很有感」

「各位弟兄姊妹，我代替沈總長來看大家了」　他曝小英溫暖內幕…萬人淚讚

最強情報員必需有！Adidas曝光007專屬跑鞋Ultra Boost 20

「茶葉罐2萬美金單純朋友送禮」　高院駁回郭瑤琪涉貪案再審申請

台青西遊記／讓北京貴婦愛上甜點 許少宇：我像一顆被蹂躪的洋蔥

強冷空氣將到「變天轉雨大降溫、最凍11度時間曝」　吳德榮：符合冷氣團

保養品用量多少才有效？侯佩岑乳霜用「5點」上法、林依晨精華液1元硬幣就足夠

火箭炮轟巴格達美國大使館外！　美軍基地遭直接攻擊「直升機緊急升空」

洗澡突放屁！爸學「噗噗」音效　寶寶發魔性笑聲萌爆上萬網友

政治熱門新聞

總士長韓正宏原頒干城獎章　蔡英文要求破格頒

他不要我了！沈一鳴妻見蔡英文淚崩

選舉文宣消費「921大」　網怒轟：票太多

哀悼黑鷹蔡淑惠發言爭議道歉！

總長兒招魂擲2筊無果　夫人上前喊話秒擲聖筊

爸爸會回來嗎　機工長幼子天真問

黑鷹失事將士殉職暫停選務3天 韓國瑜出面默哀

Live／台北舉辦政策發布會　韓國瑜大笑出場

黑鷹8死招魂！正駕駛爸悲痛：以兒子為榮

韓國瑜、洪秀柱台南造勢現場突破10萬人

「我代替沈總長來看大家了」　他曝小英溫暖內幕

高院駁回郭瑤琪涉貪案再審申請

藍委候選人蔡淑惠黑鷹失事扯「民進黨路口拜票」

楊蕙如挨告後神隱　傳在台東市逛街

更多熱門

相關新聞

他不要我了！沈一鳴妻見蔡英文淚崩

他不要我了！沈一鳴妻見蔡英文淚崩

國軍黑鷹直升機失事，造成8死5傷事件，總統蔡英文到場致意殉職的將士們。參謀總長沈一鳴的妻子見到蔡英文，本來忍住的淚水直接潰堤，激動地哭喊「他不要我了」，並輕撫的丈夫身穿軍裝的照片，讓現場的人看得非常心酸。

馬英九痛批反滲透法　是對付國人

馬英九痛批反滲透法　是對付國人

蔡淑惠扯「黑鷹失事因綠營站路口」　民進黨痛批冷血：泯滅基本人性

蔡淑惠扯「黑鷹失事因綠營站路口」　民進黨痛批冷血：泯滅基本人性

蔡英文親手貼上40張「手寫紙條」

蔡英文親手貼上40張「手寫紙條」

鄭文燦弔唁黑鷹殉職將士：相信他們會活在大家心中

鄭文燦弔唁黑鷹殉職將士：相信他們會活在大家心中

關鍵字：

蔡英文鍾年晃沈一鳴

讀者迴響

發燒話題

黑鷹失事 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 遠航停飛 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／蘆洲30人街頭持刀尋仇　警連開2槍請求支援

蔡依林透視馬甲「胸前只貼膠帶」...捆繩床戰台下全瘋了

自拍路人亂入比YA…仔細看竟是「野生TWICE」

存46萬送初戀出國卻「撞見她結婚」　神復仇帥炸

MOMO公開戀愛首露面　微笑無發言！

國3車禍　貨車撞轎車一死一重傷

主持高雄跨年被「丟包」　郭靜怒轟主持群「沒人性！」

TWICE金唱片表演都在飄移！MOMO摔倒敬業爬起

謝和弦新歌曝「MV手牽莉婭男友視角」蔡阿嘎也尬一角

馮提莫到底多高？網一看「路人側拍照」傻眼：這是120吧

冬天校內掃雪！國中妹手指爆腫恐截肢

婉拒樂天邀　黃欽智：待遇有落差

賓士哥停紅燈...遭貨車「板金刮刮樂」！網揭亮點

高爾宣爆紅痛苦「求診身心科」...掰了2年圈外女友原因曝光

嘉義黑狗重複坐機車！被趕走狂哭

更多

最夯影音

更多
蘇慧倫當五月天嘉賓想練《舞孃》　撩阿信「我也可以為你變成Jolin」

蘇慧倫當五月天嘉賓想練《舞孃》　撩阿信「我也可以為你變成Jolin」
蔡依林.鄧紫棋甜唱《說愛你》一起跳舞～　「第一首認識Jolin的歌」脫口：我小時候...

蔡依林.鄧紫棋甜唱《說愛你》一起跳舞～　「第一首認識Jolin的歌」脫口：我小時候...

跟爸跑船被丟包西班牙小島38年！　他當台菜主廚育7子女可望年前返鄉

跟爸跑船被丟包西班牙小島38年！　他當台菜主廚育7子女可望年前返鄉

「生二胎必須經過孩子同意嗎？」　媽媽說出老大心聲...超中肯！

「生二胎必須經過孩子同意嗎？」　媽媽說出老大心聲...超中肯！

真·白馬王子！北韓2020首部紀錄片　金正恩「身騎白馬」瀟灑奔馳白頭山

真·白馬王子！北韓2020首部紀錄片　金正恩「身騎白馬」瀟灑奔馳白頭山

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面