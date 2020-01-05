工程師父早逝！「眷村學霸」單親沈一鳴捨建中從軍　同窗淚：國家胳臂折斷

▲沈一鳴不幸殉職，舉國同悲。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

不幸殉職的參謀總長沈一鳴、同窗退役上校盧耀欽提到沈眼淚止不住，他說，沈是天生的領袖。盧透露，沈母是聽語障人士，沈父在他小時候就因公安意外過世，他從小成績優異，卻為了減輕家中的負擔，捨棄唸建中的機會，投入軍校。

盧耀欽聽聞沈一鳴的噩耗，眼淚止不住，他4日接受《東森新聞》訪問表示，「我眼淚到現在一直沒有乾過，你知道死掉自己兄弟的感覺是什麼嗎？我們國家失去這樣一個人，好像一個胳臂折斷了一樣。」

盧耀欽和沈一鳴情同手足，回憶起在校時期，他說，沈一鳴來自單親家庭，父親是工程師，但在他小時就因公安意外過世，為了減輕家裡負擔，捨棄念建國中學機會，投入軍校。

▲▼沈一鳴軍旅生涯執行多次機密任務，最廣為人知的就是到北葉門參與大漠計畫。（圖／東森新聞）

盧耀欽表示，沈一鳴碰到事情就是面對，「他是一個不會埋怨的人，我從來沒有聽過他埋怨過任何事情。他是一個前後完全一致的人，他並不需要做任何的做作、表演。」

盧耀欽也在臉書感性地說，「當時，他的偶像是李小龍。一有空，就會拿出私藏的傢伙，學電影《唐山大兄》中的招數，唬唬赫赫、左右手交替，把雙節棍耍得虎虎生風。當然，功夫還沒練成以前，有時候，也會K到自己的後腦勺。我的偶像則是小腹有六塊肌、腰間有人魚線，而且常常面帶微笑，即使擔任實習幹部，也從來不會藉故修理人的他。」

沈一鳴是「眷村學霸」，捨棄就讀建中的機會，空軍官校68年班正期班第一名畢業、三軍大學（今國防大學）空軍指參學院81年班、美國空軍戰爭學院2002年班深造經驗、美國空軍戰爭學院戰略碩士等豐富學歷。

沈一鳴因外文能力好，成為空軍首批前往法國，接受法國空軍教官指導的幻象戰機種子教官中的首席試飛官。沈軍旅生涯執行多次機密任務，最廣為人知的就是到北葉門參與大漠計畫，是第8期飛官之一，為了化身當地人，跟隨當地空軍留著中東男子特有的鬍鬚；此外，他也是IDF戰機研發時期的試飛官。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼沈一鳴參加109年將官晉任典禮。（圖／記者呂佳賢攝）

▼盧耀欽提到沈一鳴，眼淚止不住。（圖／東森新聞）