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時瑋辰「秀大陸證照」遭檢舉！妻楊雅晴10年前「百吻巴黎」更轟動：都是情慾

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《百吻巴黎》的台灣正妹楊雅晴，原本宣告不婚的她，12日在自己臉書粉絲團PO照放閃宣告：我結婚了！（圖／翻攝自楊雅晴臉書粉絲團）

▲原本不婚的楊雅晴，2016年1月與法官時瑋辰結婚了。（圖／翻攝自「百吻巴黎Kiss.Paris」）

記者周亭瑋／綜合報導

被視為「網紅法官」的時瑋辰，之前在臉書發文自稱，考取「大陸官方」精油師執照，遭質疑違反法官倫理，掀起議論。不過說到大膽作風，時的妻子楊雅晴完全不輸丈夫，10年前曾「百吻巴黎」的她當時就引發轟動。

時瑋辰先前在臉書po文，自稱取得「植物精油療法職業技能」鑑定等證書，已具備在大陸執業的資格，同時也推銷精油及生命成長課程與書籍等。由於考取大陸官方執照的前提，是必須承認大陸憲法，因此他遭到檢舉，被認為言行不當，且已牴觸了法官倫理。

請繼續往下閱讀...

其實，時瑋辰之妻楊雅晴，也曾因大膽舉動掀起熱議，時間推移到2009年，當時楊雅晴赴巴黎研讀音樂，身為留學生的她突發奇想，在街頭向百人索吻並拍下照片。

《百吻巴黎》楊雅晴。（圖／翻攝自百吻巴黎粉專）

▲她曾坦言，「怎麼可能會沒有情慾？我總不會是帶著金屬探測器去親人，專挑身體含汞的人親吧」。（圖／翻攝自「百吻巴黎Kiss.Paris」）

返台後，楊雅晴寫下《百吻巴黎》分享心得及過程，對此她自豪稱之為「少女獵豔記」，更不諱言地說「我今天是找順眼的，我覺得喜歡的，我覺得讓我心動，我覺得帥的，我是這樣找人的，所以這不是情慾什麼才是情慾？」

那時，楊的舉止惹來社會批判，除了部落格被灌爆，網路論壇更罵聲四起；當然，也是有支持者聲援，堅定表示「雅晴的創作是藝術不是情慾。」對於被大肆撻伐的後果，楊雅晴直言，「因為我們的社會對性跟情慾是很壓抑的，大部分人對性慾都是強烈的羞恥感和罪惡感，當他們無法消滅心中的罪惡感，於是就去消滅他們眼睛所看得到的，有關性跟情慾的跡象。」

《百吻巴黎》楊雅晴。（圖／翻攝自百吻巴黎粉專）

▲當時楊雅晴被威脅、羞辱、詛咒，心情也曾非常沮喪。（圖／翻攝自「百吻巴黎Kiss.Paris」）

後來很長一段時間，楊雅晴被冠上「西餐妹」、「哈洋屌」的稱號，也遭到家中女性長輩的嚴厲指責，而原本不婚的她，2016年閃婚時瑋辰，並在臉書粉絲團「百吻巴黎Kiss.Paris」放上擁吻照，甜喊「上禮拜我跟我男人去登記結婚了，我們閃婚來著。」

話說回來，對於時瑋辰精油師執照一事，新北地院經調查指出，時瑋辰並未違背法令，其相關證照均是由大陸民間團體或省級主管機關核發，惟有部分牴觸「法官應謹言慎行，避免有不當或易被認為損及司法形象行為」的法官倫理規範，已於108 年12月17日決議建請院長發布命令予以警告的行政懲處，並轉陳司法院核備中。

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