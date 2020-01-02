IG正妹網紅收「高清男根照2張」：好好欣賞…截圖PO出反被刪文　官方回應了

▲莉碧朵穿上黑衣，上頭寫著「愚蠢的男孩以為我需要他」。（圖／翻攝自Instagram「Venus Libido」）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國女網紅莉碧朵（Venus Libido）用心經營Instagram帳號2年多，擁有12.8萬名粉絲，日前卻在私訊匣內收到2張露鳥照，還附贈一句「噁心祝福語」。她立刻截圖向IG官方檢舉，結果卻是自己的帳號遭到停用，讓她傻眼至極；對此，官方也出面澄清是「手誤」導致。

《霍芬頓郵報》（HuffPost）報導，莉碧朵是她的對外暱稱，並非本名，她平時會在IG上分享自己的平面、插畫創作，也會和紛絲們更新自己的近況，其中包括一些稍微裸露的自拍照。由於她受到子宮內膜異位症（endometriosis）所苦，2週前去接受腹腔鏡手術（laparoscopy），近期都處於休養狀態，卻竟然在身心最需要恢復的時刻，遇到性騷擾攪局。

莉碧朵收到一名噁心男網友私訊的2張「男根照」，還要她「好好享受眼前的美景」，而她選擇已讀不回，結果一陣子後又收到對方傳來「X子，我知道妳已讀了，這就代表了什麼。」身為女權主義者和心理健康的提倡者，莉碧朵決定在限時動態公布男網友的截圖，但把男根和用戶名都打上碼，同時也封鎖男網友的帳戶和回報給IG官方。

男網友得知後，立刻創立另一個新帳號私訊痛罵莉碧朵，「WTF，把截圖撤掉，我他X的女朋友會看到這個…妳完蛋了！」於是她再次回報給官方，沒想到當天正巧實施新政策的官方，竟回應她「該名男子沒有違反用戶使用規則，他的帳戶會留下。」

官方表示，事實上莉碧朵在限時動態公開的行為才是有違規範的，並在未說明哪條規範的情況下，迅速移除她的PO文。莉碧朵相當憤怒，並透過反映父權社會強迫女性噤聲的插畫創作，痛斥Instagram的作為。

Instagram稍後澄清，刪除莉碧朵的po文「純屬偶染」，公司方面也已經停用該名男網友的帳戶。莉碧朵則表示，2020年的新年目標，是要讓Instagram和自己合作，一起討論出更完善正確的規範。