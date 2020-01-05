　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英2軍艦赴荷莫茲海峽護航　國防大臣挺美：有權依法自衛

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼英國海軍護衛艦蒙特羅斯號（HMS Montrose）（圖／路透）

▲英國皇家海軍巡防艦蒙特羅斯號（HMS Montrose）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國空襲伊拉克讓伊朗喊出報復宣言，美軍如今也增兵科威特，讓中東緊張情勢急速升溫。英國皇家海軍4日證實，政府派遣2艘軍艦陪同懸掛英國國旗船隻通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。國防大臣華勒斯（Ben Wallace）敦促各方緩和當前局面，但同時強調「政府將會採取一切必要措施，來保護我們的船隻與公民。」

衛報報導，英國政府已下令讓皇家海軍巡防艦蒙特羅斯號（HMS Montrose）及驅逐艦衛士號（HMS Defender）即刻返回荷莫茲海峽此一關鍵的全球石油運送樞紐。

值得一提的是，華勒斯在宣布此一海上保護計畫的同時，也首次對美國釋出正面態度。他說，美軍過去幾個月在伊拉克不斷遭到伊朗支持的民兵組織攻擊，且伊朗「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）是此類「侵蝕周邊主權國家」、「鎖定伊朗的敵人」攻擊事件的核心人物，「依據國際法，美方有權針對那些對其公民構成迫在眉睫威脅的人進行自衛。」

事實上，伊朗去年7月扣押懸掛英國國旗「Stena Impero」油輪後，英國軍方也曾執行過海上護送任務，直到去年11月才結束。如今，海上防衛計畫再度展開，但英國政府強調，此次英籍船隻可以選擇在沒有軍方護航的狀態下航行，但必須自行承擔風險。

▼ 英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）。（圖／路透）

▲▼ 英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）。（圖／路透）

ET快訊
爸不在家！兒好奇「按4樓對講機」回頭對媽大喊：有人跟我說喂
3千公尺只花13分10秒！台大男憶「服役時遇到沈一鳴將軍」給
影片曝！國道貨車追撞自小客「母死子重傷」　肇事駕駛：尾燈暗又
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

伊朗誓言報復美國！　挑中「最脆弱咽喉點」荷莫茲海峽恐打擊全球

英2軍艦赴荷莫茲海峽護航　國防大臣挺美：有權依法自衛

白宮提交「伊拉克空襲」正式通知　民主黨議員憂開戰「掀國安疑慮」

大吃富含Omega3魚類　格陵蘭「500年木乃伊」CT解析：仍有動脈硬化

美國各地80場示威「離開中東！」　譴責川普殺害蘇雷曼尼

新加坡證實爆首宗「不明肺炎」！　3歲女童曾到過武漢

「股東至上」取代「工程至上」　波音主管自褒：我一人抵過你們所有人

高恩躲進大箱成功潛逃！1公尺高箱子「難進X光機」　關西機場沒檢查

警告復仇行動！川普：美國已瞄準伊朗「52處重要地點」

川普政府警告國會：伊朗一周內發動報復！　「本土有危險」美軍激辯情報機構

蘇慧倫當五月天嘉賓想練《舞孃》　撩阿信「我也可以為你變成Jolin」

跟爸跑船被丟包西班牙小島38年！　他當台菜主廚育7子女可望年前返鄉

蔡依林.鄧紫棋甜唱《說愛你》一起跳舞～　「第一首認識Jolin的歌」脫口：我小時候...

「生二胎必須經過孩子同意嗎？」　媽媽說出老大心聲...超中肯！

林志穎重現《不是每個戀曲都有美好回憶》　「45歲童顏」讓Ella驚呼：被定型液噴過

街頭接唱鐵肺歌后鄧紫棋熱門歌　她大讚素人嗓音：每個都超強！

真·白馬王子！北韓2020首部紀錄片　金正恩「身騎白馬」瀟灑奔馳白頭山

蔡英文替沈一鳴等8殉職將士點燈 家屬悲傷痛哭...她不捨獻上擁抱

可愛蔡依林上線！　甜喊台下「腦公」：要來一片吐司嗎？

小資族必學！基酒+易入手副材料　調酒師教你自製高CP「居家調酒」

伊朗誓言報復美國！　挑中「最脆弱咽喉點」荷莫茲海峽恐打擊全球

英2軍艦赴荷莫茲海峽護航　國防大臣挺美：有權依法自衛

白宮提交「伊拉克空襲」正式通知　民主黨議員憂開戰「掀國安疑慮」

大吃富含Omega3魚類　格陵蘭「500年木乃伊」CT解析：仍有動脈硬化

美國各地80場示威「離開中東！」　譴責川普殺害蘇雷曼尼

新加坡證實爆首宗「不明肺炎」！　3歲女童曾到過武漢

「股東至上」取代「工程至上」　波音主管自褒：我一人抵過你們所有人

高恩躲進大箱成功潛逃！1公尺高箱子「難進X光機」　關西機場沒檢查

警告復仇行動！川普：美國已瞄準伊朗「52處重要地點」

川普政府警告國會：伊朗一周內發動報復！　「本土有危險」美軍激辯情報機構

UA看好劉致榮未來　簽下品牌首位旅外球員

美麗大同工學院同學一日志工　西班牙人旅台獻愛照護毛寶貝

好貴的88秒！湯瑪斯碰裁判被趕出場　還罰款2萬5美元

跨越4個NBA世代　飛人卡特用灌籃寫歷史

奢華度假去！烏來「馥蘭朵酒店」春節泡湯客估比去年多3成

醉男對警動粗辱罵出庭裝傻　一句「殺警察」露餡判拘45天

36000公里高度成功定點！東方紅五號衛星公用平台首飛成功

乳癌發生率降70%！「神奇醬」風靡全中美洲...特製食譜曝

伊朗誓言報復美國！　挑中「最脆弱咽喉點」荷莫茲海峽恐打擊全球

昨午至今新增6宗！武漢返港肺炎個案共14宗...港府：6人情況穩定

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

國際熱門新聞

飛官開F-15突昏迷　11秒無人操作

不喜歡她的態度　日女持刀砍陸女

生日成忌日！34歲工程師星巴克遭搶慘死

火箭炮轟巴格達美國大使館、美軍基地

伊朗危機引爆三戰　結局毀滅世界

美伊戰情升溫　第三次世界大戰成熱搜

網瘋傳泰王廢妃慘死獄中！

疃穆達大王花　花苞跟足球一樣大

超狂女子監獄1年「上百人懷孕」！

工讀生倒「特製高湯」進關東煮引眾怒

女童被爸拋棄　住垃圾場臨時帳棚

新加坡爆首宗不明肺炎　患者到過武漢

愛上表姐夫…她自製毒珍奶殺表姊

白宮警告國會：伊朗一周內發動報復

更多熱門

相關新聞

飛官開F-15突昏迷　11秒無人操作

飛官開F-15突昏迷　11秒無人操作

美國軍方2019年3月在奧勒岡州（Oregon）進行一場軍事演練，有一名飛官學員駕駛F-15C在高空中急轉彎時，突然昏迷導致戰機長達11秒沒有人控制，所幸駕駛員幾秒後就恢復意識，成功控制戰機平安降落在機場，不過事件造成了戰機機體損壞，必須花費約7千萬新台幣維修，消息直到近期才被媒體報導。

美國突擊兵學校魔鬼訓練曝光

美國突擊兵學校魔鬼訓練曝光

伊朗危機引爆三戰　結局毀滅世界

伊朗危機引爆三戰　結局毀滅世界

AIT前武官回憶蛙人將軍洪鴻鈞：非常優秀

AIT前武官回憶蛙人將軍洪鴻鈞：非常優秀

高華柱46年前直升機失事　腿斷忍痛救司令

高華柱46年前直升機失事　腿斷忍痛救司令

關鍵字：

蒙特羅斯號HMS Montrose衛士號HMS Defender英國皇家海軍軍武國際軍武

讀者迴響

發燒話題

黑鷹失事 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 遠航停飛 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

蔡依林透視馬甲「胸前只貼膠帶」...捆繩床戰台下全瘋了

自拍路人亂入比YA…仔細看竟是「野生TWICE」

快訊／蘆洲30人街頭持刀尋仇　警連開2槍請求支援

MOMO公開戀愛首露面　微笑無發言！

存46萬送初戀出國卻「撞見她結婚」　神復仇帥炸

TWICE金唱片表演都在飄移！MOMO摔倒敬業爬起

主持高雄跨年被「丟包」　郭靜怒轟主持群「沒人性！」

大溝溪秘境變身「420坪花海勝地」

工程師父早逝！「眷村學霸」單親沈一鳴捨建中從軍

嘉義黑狗重複坐機車！被趕走狂哭

飛官開F-15突昏迷　11秒無人操作

駕駛喊「95加滿」丟下1000突開走　工讀生倒貼700元

國3車禍　貨車撞轎車一死一重傷

日月潭爆異象！民憂地震前兆　農委會回應了

強冷空氣將到　「變天轉雨大降溫、最凍11度時間曝」

更多

最夯影音

更多
蘇慧倫當五月天嘉賓想練《舞孃》　撩阿信「我也可以為你變成Jolin」

蘇慧倫當五月天嘉賓想練《舞孃》　撩阿信「我也可以為你變成Jolin」
跟爸跑船被丟包西班牙小島38年！　他當台菜主廚育7子女可望年前返鄉

跟爸跑船被丟包西班牙小島38年！　他當台菜主廚育7子女可望年前返鄉

蔡依林.鄧紫棋甜唱《說愛你》一起跳舞～　「第一首認識Jolin的歌」脫口：我小時候...

蔡依林.鄧紫棋甜唱《說愛你》一起跳舞～　「第一首認識Jolin的歌」脫口：我小時候...

「生二胎必須經過孩子同意嗎？」　媽媽說出老大心聲...超中肯！

「生二胎必須經過孩子同意嗎？」　媽媽說出老大心聲...超中肯！

林志穎重現《不是每個戀曲都有美好回憶》　「45歲童顏」讓Ella驚呼：被定型液噴過

林志穎重現《不是每個戀曲都有美好回憶》　「45歲童顏」讓Ella驚呼：被定型液噴過

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面