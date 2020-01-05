英2軍艦赴荷莫茲海峽護航　國防大臣挺美：有權依法自衛

▲英國皇家海軍巡防艦蒙特羅斯號（HMS Montrose）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國空襲伊拉克讓伊朗喊出報復宣言，美軍如今也增兵科威特，讓中東緊張情勢急速升溫。英國皇家海軍4日證實，政府派遣2艘軍艦陪同懸掛英國國旗船隻通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。國防大臣華勒斯（Ben Wallace）敦促各方緩和當前局面，但同時強調「政府將會採取一切必要措施，來保護我們的船隻與公民。」

衛報報導，英國政府已下令讓皇家海軍巡防艦蒙特羅斯號（HMS Montrose）及驅逐艦衛士號（HMS Defender）即刻返回荷莫茲海峽此一關鍵的全球石油運送樞紐。

值得一提的是，華勒斯在宣布此一海上保護計畫的同時，也首次對美國釋出正面態度。他說，美軍過去幾個月在伊拉克不斷遭到伊朗支持的民兵組織攻擊，且伊朗「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）是此類「侵蝕周邊主權國家」、「鎖定伊朗的敵人」攻擊事件的核心人物，「依據國際法，美方有權針對那些對其公民構成迫在眉睫威脅的人進行自衛。」

事實上，伊朗去年7月扣押懸掛英國國旗「Stena Impero」油輪後，英國軍方也曾執行過海上護送任務，直到去年11月才結束。如今，海上防衛計畫再度展開，但英國政府強調，此次英籍船隻可以選擇在沒有軍方護航的狀態下航行，但必須自行承擔風險。

▼ 英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）。（圖／路透）