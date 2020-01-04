想多賺點奶粉錢…美女人妻挺「胸猛上圍」在賭場發牌　老公喜孜孜攬客

記者陳雕文／新北報導

新北市一對夫妻感情好但沒有正當工作，年關將至，希望能賺到奶粉錢養家帶小孩，決定冒險開賭場，由外型清秀上圍豐滿的妻子跟另外2名閨蜜當荷官發牌，丈夫擔任負責人，架監視器、攬客，賭客想參一咖必需要通過LINE及臉書的雙重認證，先到永和頂溪捷運站，再由丈夫帶進賭場。

▲永和警方破獲職業賭場，巨乳美女荷官趕緊把衣服穿好乖乖被捕。（圖／記者陳雕文翻攝）

永和警方接到線報，3日晚間11點多到場埋伏，發現36歲張姓負責人準備將4名賭客帶往樓上後，立即上前將人制伏，再衝進賭場內，裡頭正在玩德州撲克的22名賭客、3名女荷官皆嚇得不知所措，6名工作人員也來不及反應，皆被帶回問訊。

據了解，身材前凸後翹的洪姓女荷官是張姓負責人的太太，聲稱是因為年關將至，想多撈一點奶粉錢才冒險在賭場發牌，但夫妻倆運氣不好，在中和區被抓到後轉移陣地到永和，沒想到才過3天，就在3日晚間11點多又被警方查緝。

警方在現場查獲現金賭資共計8萬6,622元、籌碼賭資26萬7,680元、抽頭金籌碼1萬6,540元、抽頭金現金3,600元、商業本票1本、歷史帳冊1本、今日帳冊1本、監視器主機1台、螢幕1台、鏡頭5支。全案依《社會秩序維護法》將22名賭客開罰，其餘6名負責人依賭博罪移送法辦。

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