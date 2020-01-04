「不喜歡我道歉！」張國煒親上火線...230字談槍斃說：為損失優秀將官感到氣憤

▲張國煒感嘆，國家重要軍官全坐一部直升機，真的很不妥。（圖／記者賴文萱攝）

記者周亭瑋／綜合報導

針對黑鷹直升機失事，造成8名將士不幸殉職一事，星宇航空董事長張國煒3日直言，「排行程的人該槍斃。」此言論掀正反口水戰，在刪除文章後，K董現身道歉，表示「其實我也是個死老百姓而已，不需要這樣罵啦！」

張國煒3日在臉書發文，認為讓國家星級將官全坐同一部直升機，使得栽培多年的菁英軍官們毀於一旦，這樣的安排一點風險管理的概念都沒有，更開砲「這國家的軍事制度出了什麼問題」、「安排的人應該要槍斃」。

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言論引起廣大熱議，儘管褒貶不一，張國煒還是將文章刪除，並親上火線回應，「好啦，不用再為我個人的看法爭論啦，我只是為了損失那麼多優秀的將官感到氣憤，或許嚴重說了槍斃，你們不喜歡我道歉。我只是覺得對國家那麼重要的軍官全坐一部直升機，真的不妥而已。」

▲張國煒針對槍斃說做出回應。（圖／翻攝自星宇航空 討論區 STARLUX Airlines）

他指出，直升機不比飛機，它是比較不穩定的飛行器，「真的要坐分兩部坐是不是比較好呢？至少真的發生問題國家不會損失那麼慘重，這個講法也跟出事後的代位制度一點關係都沒有。」

最後，張國煒也無奈直呼，「好啦，你們不用再放大去看我的講法，不喜歡...我道歉就是。其實我也是個死老百姓而已，這些事關我屁事，只是覺得很可惜，不需要這樣罵啦！」

另外，國防部對此回應，國軍各級長官的專機派遣，皆依照「國軍行政專機申請使用作業規定」執行，「強調重點應該放在平日飛行訓練、裝備養護，而非直升機載多少顆星星。」

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