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「菜蟲大家族」住進3朵花椰菜！成員多到能排一句話　萬人驚呼：滿滿高蛋白

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▲「菜蟲大家族」住進3朵花椰菜！成員多到能排字　萬人驚呼：滿滿高蛋白。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲竟然能排出「好多蟲」3個字。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者周亭瑋／綜合報導

綠花椰菜美味且營養價值高，然而茂密的花蕾清洗較麻煩，易殘留農藥或者藏菜蟲。一名女網友昨天處理花椰菜時，不過3小朵的份量，竟挑出30多隻菜蟲，讓大票人看傻，笑虧有機無農藥，還有滿滿的高蛋白阿！

被封為「蔬菜之王」的綠花椰菜，富含多種維生素，其豐富的膳食纖維，有助於穩定血糖、促進腸胃蠕動排除體內廢物，同時也含多種抗氧化功效，有助抑制癌細胞生長，而內含的礦物質「硒」更能增加免疫力。

請繼續往下閱讀...

儘管它是超級營養的食材，但不當的清洗和烹調，都會使其功效大減。其中，藏在茂密花蕾中的菜蟲或農藥，也讓不少人頭疼。一名女網友在「爆廢公社」苦笑po文，直呼「這是今天挑的花椰！」只見3小朵綠色花椰菜中，竟挑出35隻菜蟲，而這數量之驚人，甚至能排出「好多蟲」這3字。

▲▼花椰菜,烤肉,蔬菜,胡蘿蔔,烤肉串,炭烤。（圖／翻攝自pixabay）

▲綠花椰菜富含葉黃素。（圖／取自免費圖庫pixabay）

照片一出狂吸近萬人按讚，網友們紛紛回應，「這樣代表沒農藥」、「花椰菜泡鹽水，蟲就自己出來了，多洗幾次」、「每次挑完我都沒胃口了」、「我的最高紀錄是一顆花椰菜有37隻蟲，簡直挑到我眼睛脫窗」、「很愛吃花椰菜，但看到蟲後，真的都不碰，無法克服心理障礙」。

至於如何正確處理花椰菜呢？首先以大量清水沖洗，接著別急著把它切開，應整顆泡水5-10分鐘，而不切開的原因是避免營養流失，還有洗出的農藥再次被根部吸入，然後切成適當大小，並檢查是否還有頑強的蟲蟲，若發現便以牙籤挑起，最後再以清水簡單沖洗即可。

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