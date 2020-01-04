韓國瑜、洪秀柱台南造勢喊10萬人！　怕「丟蛋」重演…警方準備攔截網



▲台南造勢韓國瑜抵達現場（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、洪正達／台南報導

國民黨台南市第六選區立委候選人洪秀柱4日在台南歸仁運動公園舉辦聯合造勢聯歡大會，邀請國民黨總統候選人韓國瑜到場，現場擺出2千張椅子，一旁還有小辣椒市集，活動時間還沒到，就已經湧入不少支持者，韓國瑜約在3點半現身，一出場受到支持者熱烈喊「總統好」，主辦單位喊出現場破10萬。

▲眾人為8位殉職將士致敬。（圖／攝影中心攝）

由於近日因國軍黑鷹直升機失事事件，不少政治人物取消競選行程，洪秀柱團隊也宣布4日活動如期舉行，但會斟酌辦理，也呼籲支持者穿素色衣服出席，盡量不要出現紅色系衣服。

▲怕被丟東西警方準備攔截網 。（圖／記者洪正達攝）

而現場也以防萬一丟雞蛋事件重演，警方特地準備攔截網，就怕又被丟東西。而韓國瑜約3點半到場，一到場受到支持者熱烈歡迎，狂喊「總統好」，韓國瑜致詞前一開始現場先全場默哀30秒，向8位殉職將士致敬，盼台灣災難到此結束。韓國瑜提到「這2天大家心頭都非常沉重，總共8位將士一起罹難，中華民國建軍史上從來沒發生過最麼重大的事故，參謀總長罹難，這麼重大的悲劇，在台灣心頭上除了沉痛哀傷之外，非常非常難過，一起來共同反省、思考、檢討，希望亡者安息，生者平安」。