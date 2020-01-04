李翁月娥曬成績單「溪尾街2段式待轉」！　李旻蔚喊降代理教師數量比例20%→8%

▲國民黨禮讓李翁月娥，代為出征拚選立委。（圖／翻攝自李翁月娥FB）

記者劉維榛／綜合報導

選戰緊張倒數一周！新北第3選區無黨籍李翁月娥再曬亮麗成績單，「溪尾街／自強路四段路口－機車兩段式左轉待轉區增設完成」；民眾黨的李旻蔚則聚焦三重就業保障，希望推動修訂《就業服務法》，打造友善移工環境。

李翁月娥在臉書表示，上月22日，有里民反映溪尾街及自強路四段交叉口，機車在外側車道不易切入內側車道等待左轉，且待轉區位置太前面，待轉區有變成待撞區的疑慮。經過交通局重新規劃後，目前已增設機車兩段式左轉待轉區。

▲李翁月娥為民服務。（圖／翻攝自李翁月娥FB）

自稱「真正住在三重的青年」的李旻蔚再拋政見，表示新北有工業園區，無論是技術工，或是照顧長輩的勞力工，數量都很多，「但他們的就業保障卻一直被忽略，也就延伸不少問題，進而影響我們的雇主，甚至是大家的生活。」

▲李旻蔚積極喊新政策。（圖／翻攝自李旻蔚FB）

對此，李旻蔚喊出口號，「希望可以推動修訂《就業服務法》，因為唯有讓移工的就業條件更好，才能讓雇主放心。」此外，她也重視教育層面，「我想先從公立幼兒園開始，推動調降代理教師數量比例，由現行的最高20%降為8%，比照國小，讓幼兒園教師們擁有更好的就業保障！」

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