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瘋癲畫家匡乙指畫2020總統大選　歡迎參觀創作

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▲總統大選前，台灣瘋癲畫家匡乙指畫2020總統大選歡迎來參觀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲總統大選前，台灣瘋癲畫家匡乙指畫2020總統大選歡迎來參觀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣瘋癲手指畫家匡乙，新年創作「指畫2020總統大選」，把3位候選人蔡英文、韓國瑜、宋楚瑜利用手指，以油畫產生這幅符合2020總統大選的應景油畫作品，歡迎有興趣的民眾來匡乙畫作館參觀。

匡乙說，他本身對政治不熱衷，也不喜歡評論任何政治人物，但滿喜歡畫名人或政治人物特色，感覺指畫出名人或偉人，有一份想要奮鬥衝動的心誘發出來，很有實體感。但是因為他本身最近身體不適，又患上心律不整及心悸的毛病，畫畫有時候是一種高難度，而且他有個習慣，作畫時在緊要關頭，都會自動閉氣，忘記了呼吸，所以畫下來，都會喘，會有興奮心悸症狀很難受，可是手指沒畫畫時又會心癢癢，真是傷腦筋。

匡乙說，指畫2020總統大選這幅畫，本來還沒準備要畫，因為國際路透社新聞記者想採訪，說是在臉書上看到是用手指頭作畫，畫出政治人物特色，很感興趣也好奇，希望他能畫出政治人物特色表情，心想剛好要2020年大選要到了，就選這幅畫做題材。

匡乙說，在畫宋楚瑜的時候，選擇半側邊臉部表情，略帶有一些抽象表現藝術，在韓國瑜的臉部表情部份，頭部微往上頃稍側邊，現任蔡英文總統，就選擇正面照，作品的取材表情，係比較好發揮，沒有太多的涵義。

匡乙表示，他生性不喜涉政治，喜歡孤獨，瘋狂創作與畫作，自己喜愛收藏自己畫作，希望達200幅作品，在北部籌備匡乙故事館是他的願望。春節期間有興趣的粉絲遊客，可以來台南學甲區秘境「老塘湖藝術村」匡乙畫作館參觀，還可以參觀古厝、古老建築的另類藝術之旅。

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