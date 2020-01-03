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「想想你女友！」新竹女大生遭性侵！好友聽到狂敲門…他冷笑1句話超扯

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▲門（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲小美的好友聽到叫聲後不斷拍門，想要救出小美。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者鄒鎮宇／台北報導

新竹一名洪姓男大生2017年時帶著3名同學到租屋住喝酒聊天，沒想到他趁著女同學小美（化名）到陽台抽菸時，突然強抱、強吻，並將對方拉進廁所，以手指性侵得逞。新竹地院一審依強制性交罪判洪男4年徒刑，案經上訴高等法院後被駁回，全案可再上訴。

判決指出，洪男當時與女友同居，2017年5月31日晚上9時，帶著小美與另兩名同學到香山區瑞光街洪的租屋處吃宵夜、喝酒，沒想到他竟趁小美到陽台抽菸時，從後方環抱、在小美耳邊說「我覺得我現在可以上妳…都沒有一點喜歡我的感覺？」。

當時，小美以為洪男喝醉了，推開對方說「沒有！你有女朋友！」卻被洪強行拖到一旁的廁所內。洪男以手指性侵得逞時，小美哭喊「你可不可以想想你的女朋友、想想其他人、其他我們的朋友」，由於哭喊的求救聲太大，在外面的兩名友人也不斷拍門，打算撞門進入。

洪男知道逃不了，開門前先幫小美穿好衣服，隨後留下狠話「這件事情妳告訴任何人也不會有人相信」，並在開門後對2名同學說「我在測試小美，沒事沒事」。

▲夫妻，夫婦，哭泣，吵架，煩惱，家庭。（圖／pakutaso）

▲洪男認為，他跟小美屬於一夜情的關係。（示意圖／pakutaso）

事後，洪男到小美的門外下跪道歉，還被小美男友嗆聲，由於小美無法接受道歉，直接報警提告，校方也因此介入調查，而事件爆發後洪也直接退學。

開庭時，洪男辯稱，他的確有抱住小美並親吻，也有脫對方的衣物，但沒有以手指性侵，認為雙方比較接近「一夜情」。另外，洪的律師指出，陽台髒又擠，小美被拉到廁所都完全沒有受傷，明顯不符合常理，且事發後1個月就可以在IG上PO出到海邊遊玩的照片，明顯與一般被害人不同。

目擊的同學證稱，小美從廁所出來時，哭到抽搐、顫抖，且事後大家約出去見面時，小美一見到洪男馬上轉身離開。

法官認為，IG上的照片不一定是案發1個月後當下拍攝，且即使有去海邊玩，也與被性侵無關，兩件事沒有衝突。當下，小美眼眶泛紅地說，「我覺得我不能因為我自己影響到別人，我不想讓別人覺得我好像發生什麼事情，我發表在我IG上的那些，只是想要讓別人覺得還是跟以前一樣、我沒有發生什麼事情」。

法官表示，洪男不顧小美的身體自主權，且案發兩年後創傷仍無法平復，加上洪不斷狡辯犯行，依強制性交罪判他4年徒刑。洪不服上訴，高等法院二審駁回，全案仍可上訴。

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