從台灣看南島世界！3女性真實故事「跨時空」反觀3島嶼特展

▲文化部藝廊舉行「到美麗島—那些人，那些事，從台灣看南島世界」特展，透過3位女性反觀3個島嶼發生的事。（圖／文化部提供）

記者林育綾／台北報導

台灣是南島語系的一部分，為了擴大國人視野、增進鄰近國家多元文化的理解，今（3）日起在文化部藝廊舉行「到美麗島—那些人，那些事，從台灣看南島世界」特展，運用3位女性與發生在大洋洲及印尼等島嶼的故事，訴說著過去、現在、未來，以同屬南島語族的台灣在地視角，環顧整個南島文化的擴散脈絡。

該特展以跨時空與地區的故事脈絡，提供觀眾理解大洋洲與島嶼東南亞的歷史，以現今與歷史上真實紀錄的3位女性自身的故事，反觀3個島嶼發生的事，包括印度尼西亞、馬紹爾、紐西蘭，藉由女性觀點凝視近代、現在與未來即將發生的故事。

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這3位女性分別藉由不同方式，闡述對地球暖化與氣候劇烈變遷影響，其所住的島嶼土地權的抗爭、對殖民者的抗爭、對維繫文化復振的吶喊，以及對自己的美麗島所維繫的情感。展覽更透過馬紹爾詩人凱西（Kathay Jetfini-Kijiner）的詩，串連整體展示的脈絡，期能引發觀眾做為世界公民，開拓對鄰近國家的不同視野，並進一步理解多元的文化內涵。

▲台灣是南島語系的一部分，此次特展，除了展出大洋洲區的文化概況，同時融入島嶼東南亞的歷史脈絡。（圖／文化部提供）



文化部次長李連權表示，目前以半年為期於文化部藝廊辦理特展，除了為在地新莊的文化風貌盡一份心力，本次由國立台灣史前文化博物館所策劃的特展，也展現博物館為「社會的良心」之使命，由發現問題、呈現問題，繼而藉由展覽與社會溝通對話。

國史館館長陳儀深表示，台灣是南島語系的一部分，2019年開始史前館將從國史館轉移300多件總統、副總統接受各國致贈的文物，此次精選了14件首度展出，藉由這些南島語系友邦國家的文物，讓我們獲得重新認識台灣的機會，是很有意義的事。

國立台灣史前文化博物館館長王長華指出，史前館正持續深化南島研究，並嘗試以當代視野進行常設展示更新，特別感謝國史館的支持，願意將過去多年來友邦國家，特別是來自於大洋洲及東南亞南島國家，贈送給元首、副元首的物件，無條件轉移給史前館進行典藏、研究、展示。

而台灣5千年來以各種輸出，包含語言、構樹、工藝等影響了大洋洲，透過爬梳南島世界歷史的縱深及文化的廣度，也讓世界更認識台灣。「到美麗島特展」是史前館世界南島展示更新的前導預展，希望提供大家不同的視野去理解多元的南島文化。

▲策展人劉世龍(右)向文化部次長李連權(左)及國史館館長陳儀深介紹文物背景。（圖／文化部提供）



此次特展，除了展出大洋洲區的文化概況，同時融入島嶼東南亞的歷史脈絡。自大航海時代起，荷蘭東印度公司的貿易版圖擴展整個亞洲地區，當時在台灣大員熱蘭遮城、日本平戶所有的書信、商業資料等，都必須以抄本的方式，返運回印尼的巴達維亞城總部（現今雅加達）。

史前館多方蒐集與研究相關史料，並跨國徵求荷蘭國家博物館同意，將該館原始數位資料，透過數位資料共享的概念合作，以原尺寸作品複製真實運用於展中，使民眾得以親眼觀覽17世紀時期同屬南島語族的印尼群島生活與文化面貌。

「到美麗島—那些人，那些事，從台灣看南島世界」特展由文化部指導、國立台灣史前文化博物館主辦，國史館、荷蘭國家博物館及紐西蘭蒂帕帕博物館協辦，即日起於新莊聯合辦公大樓南棟文化部藝廊舉行，展期至6月30日。

「到美麗島—那些人 那些事 從台灣看南島世界」

日期：1月3日至6月30日

時間：週一至週五9:00-17:00（例假日未開放）

地點：新莊聯合辦公大樓（南棟）文化部一樓藝廊

地址：新北市新莊區中平路439 號南棟1樓

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