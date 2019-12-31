兒盜簽聯絡簿！「超Q意外」秒露餡...爸吐血：對不起祖先　5千網笑到內傷

▲原PO兒子模仿他簽名。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者張嘉晏／綜合報導

不少人小時候應該都有模仿家長簽名的經驗，有時候簽名太過複雜，還要花時間多練幾次。一名男網友日前就看到兒子在聯絡簿盜簽他的姓氏，超可愛的小意外讓兒子秒露餡，他也笑說真的對不起祖先，等等要小鬼頭罰寫100遍了。

一名爸爸在臉書「爆廢公社」中貼出兒子在聯絡簿上盜簽他名字的照片，照片一出秒讓眾人笑噴。原來原PO姓「歐」，兒子大概是才剛學會寫國字不久，不是很熟悉，竟意外把左半邊「區」字的開口寫反了，讓老爸哭笑不得快吐血，直喊「歐字去給我罰寫一百遍」、「對不起我的祖先們」。

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▲怎麼那麼可愛！（圖／翻攝自爆廢公社）

貼文一出，至今已經吸引了5千多名網友讚翻，大家紛紛笑歪表示，「馬上ㄅㄧㄚˋ康（露餡）」、「老師應該笑到內傷」、「這個我歐k給100分很可愛」、「還好我姓林，沒這個煩惱」、「鏡面字欸」、「超可愛，他怎麼會覺得不會被發現」。

還有網友認為「老師沒有認真看」，這樣也給過。但原PO回應，這是兒子課後簽的，老師還沒看到，就先被老婆抓包，第一次模仿家長簽名就以失敗告終。

▼ 網友回應 。（圖／翻攝自爆廢公社）

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