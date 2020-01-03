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腥夫擁小24歲嫩小三豪宅共枕　人妻跟蹤抓包...「2人習慣裸睡」被打臉

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▲桃園市吳姓男子與年輕小三豪宅同床共枕，被人妻當場抓姦在床，吳男與小三辯稱「習慣裸睡」。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲桃園市吳姓男子與年輕小三豪宅同床共枕，被人妻當場抓姦在床，吳男與小三辯稱「習慣裸睡」。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市吳姓男子與小24歲劉姓小三產生婚外情，人妻按兵不動暗自查訪，去年8月間得知2人在桃園區某豪宅幽會，帶著徵信社人員當場抓姦在床，發現兩人全裸同床共枕，人妻憤而提告；吳男與劉女在偵訊時辯稱「習慣裸睡」，堅稱兩人無性行為，檢方不採信二人辯詞，3日偵結依通姦與相姦罪嫌將2人分別提起公訴。

檢警查出，已婚的44歲吳姓男子與20歲的劉姓女子日久生情，吳男去年8月12日下午5時許背著人妻與劉女在桃園區一處豪宅幽會，人妻掌握「情資」帶著徵信社人員趕往抓姦，衝入豪宅內果真抓姦在床，2人全裸躺在床上，人妻憤而提告。

人妻向警方指出，20歲的劉女已知道吳男有家室，卻還與吳男暗通款曲，她事前已有警覺，發現吳男手機常有與劉女曖昧訊息，才找來徵信社調查抓姦；吳男與劉女2人於事後到派出所簽立協議書。

檢方偵訊時，吳男儘管坦承與劉女全裸躺在床上，但堅決否認有發生性行為，辯稱「習慣裸睡，當天並無發生性行為」，為保障妻子權益才答應簽立協議書，他與劉女交往時，對方也知道他已婚身分；劉女也否認犯行，辯稱與劉男都習慣裸睡，沒有發生性行為，但辯稱不清楚吳男是人夫。

檢方根據但人妻指證歷歷與提供現場自行蒐集衛生紙與兩人同床全裸照片與人妻提供2人手機對話紀錄截圖佐證，檢方認為，吳劉二人彼此互動，全裸共處一室，顯已超出正常男女朋友關係，偵結分別依通姦、相姦罪嫌提起公訴。

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