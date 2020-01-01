摩鐵激戰被抓包…人夫贈妻房產變「證人」　絕情拋小三淪被告　

▲人夫曹姓男子與莊女發生婚外情2年多，2人多次在摩鐵及曹男車上激戰，曹妻知情後憤怒提告。（圖／pixabay）

記者徐愷昕／新北報導

人夫曹姓男子與莊女發生婚外情2年多，2人2018年開始多次在摩鐵及曹男車上激戰，莊女為此還曾為此墮胎。曹妻抓姦先生偷吃後給他選擇「要做被告還是證人」，曹男為求脫身，將房產過戶給妻子後選擇當證人。新北地院依相姦罪判小三莊女有期徒刑6月，得易科罰金18萬，可上訴。

據判決，莊女明知曹男已為人夫，卻還是與他發展婚外情，2人偷情長達2年之久，這段期間曹男多次與莊女在摩鐵、車上發生關係，莊女還曾因此不小心懷孕，於2018年5月時墮胎。曹妻知情先生出軌後憤怒提告，當時她問先生「要做被告還是證人」，曹男為求脫身選擇「證人」，隨後便將房屋過戶給妻子，以表歉意。雖然對於老公偷吃曹妻心情仍未平復，但她最後仍謹守承諾僅對小三提告，讓曹男以證人身分出庭。

新北地院審理時，雖莊女坦承通姦犯行，但至今仍未與曹妻和解獲取得諒解，法官審酌，考量她五專畢業的智識程度，依相姦罪判她有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。

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