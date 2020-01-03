孕婦被逼讓博愛座！好心起身阿姨反「神邏輯碎嘴」　網傻：以後都穿露肚裝

▲孕婦示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

「皺紋比我多兩條就可以無限上綱是不是？」一名孕媽發文表示，她日前坐在大眾運輸工具的博愛座上時，因為肚子被擋住，一旁阿姨沒發現她懷孕的事實，就要她「別霸佔座位」。原PO心想對方可能真的有需要，就站起來讓位，也順勢顯出大肚子，怎料阿姨見狀竟還反過來碎念，神邏輯讓網友看傻。

「如果你沒有迫切需要，請不要再騷擾坐在博愛座的旅客。」一名孕婦在臉書「爆廢公社二館」中發文，她表示自己搭大眾交通運輸工具時，習慣把行李、包包放在自己的腿上，也因此擋住了她的孕肚。

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這時一名阿姨因為沒有看到她的肚子，認為她應該要讓座，不應霸佔博愛座。原PO心想「好吧你有需要就給你吧！」便起身讓位，沒想到對方一看到她的大肚子，竟反過來碎念「懷孕的話應該把肚子露出來，這樣大家才知道！」讓她很傻眼。

▲博愛座爭議不斷。（示意圖／記者陳俊宏攝）

孕婦表示，「有需要你就坐，沒需要你就不要靠北！」她隨後還告訴阿姨「要坐就坐，不要跟我扯這些」，但對方最後也沒坐，就只是一直看，讓她忍不住翻白眼發文。

貼文一出，網友們表示，依照阿姨這個邏輯，是不是身體有什麼殘缺、不適都要大張旗鼓地昭告世人，「那腳斷裝義肢的是不是要把義肢露出來？胃痛要把胃拿出來？」、「月經來要把衛生棉拿出來」、「歐巴桑得了便宜還拜乖」、「以後搭大眾交通工具要穿露肚裝嗎」、「到底是什麼神邏輯」。

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