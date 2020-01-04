爸爸熟睡翻身！3月大男嬰慘變肉墊...隔天口鼻流血、臉發黑身亡

▲3月大男嬰因為口鼻都被爸爸壓住，隔天窒息身亡。（示意圖／LibreStock）

記者洪珮瑄／綜合報導

許多父母總是習慣和孩子同床，遼寧省大連市近日發生一起悲劇，一名爸爸近日在睡覺的過程中，翻身壓到了3個月大的兒子，直到隔天早上醒來時，看見孩子已經口鼻流血、臉色發黑，隨後送醫搶救仍無效身亡。

綜合陸媒報導，該對夫妻因為擔心孩子安全，因此便將3個月大的兒子抱到床上一起睡。不過事發當天，爸爸卻在夜裡翻身，不小心壓到了孩子，但可能是上班太過勞累，所以當下並沒有察覺，沒想到隔天卻見到嚇人的一幕。

第二天早上7點多，該名爸爸睡醒時，發現孩子的口鼻流血，且臉色發黑，當場嚇壞，趕緊將孩子送到醫院急救。大連市兒童醫院急診室的陳姓主任表示，自己在當天早上8點10分左右，接到了該名由警車護送來的3個月大寶寶，不僅口鼻處都是血性分泌物，且臉部已呈現紫黑色。

▲爸爸沒察覺到自己翻身壓到了寶寶，導致悲劇發生。（示意圖／翻攝自pixabay）

據悉，醫生當時發現孩子已經出現無法自主呼吸、刺激無反應、大動脈搏動消失、雙側瞳孔散大、對光反射消失、沒有心音、腸鳴音消失、四肢冰冷等症狀。事後，醫生們立即開始搶救，努力為寶寶進行了心肺復甦術、清理氣道、氣管插管、腎上腺素靜脈注射等一系列措施，不過最後依然無法挽回生命。

對此，陳主任提醒，窒息這樣的意外傷害往往發生在嬰幼兒時期，很多都是因為父母與孩子同床睡覺，因此，即便不同床睡，也不要給孩子蓋很多被子，同時還要警惕氣管是否有異物，才能避免窒息事件發生。

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