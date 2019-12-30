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「基因編輯嬰兒」判決出爐！賀建奎入監3年　罰金超千萬　

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▲賀建奎（左）聲稱已「創造」出首例基因編輯寶寶。圖右非該嬰兒。（圖／路透社、CFP）

▲賀建奎（左）聲稱「創造」出首例基因編輯寶寶。圖右非該嬰兒。（圖／路透社、CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

來自深圳的科學家賀建奎聲稱自己用基因編輯方式，製造了2個能抵抗愛滋病的嬰兒。「基因編輯嬰兒」案30日在深圳市南山區人民法院一審公開宣判，法院認定，賀建奎等人構成非法行醫罪，判處有期徒刑3年至緩刑、罰金人民幣300萬（約新台幣1289萬元）至50萬元不等。

據《新華社》報導，法院審理查明，2016年以來，南方科技大學原副教授賀建奎與廣東省某醫療機構張仁禮、深圳市某醫療機構覃金洲共謀，通過編輯人類胚胎CCR5基因可以生育免疫愛滋病的嬰兒為名，將安全性、有效性未經嚴格驗證的人類胚胎基因編輯技術用於輔助生殖醫療。

法院表示，賀建奎等人偽造倫理審查材料，招募男方為愛滋病病毒感染者的多對夫婦實施基因編輯及輔助生殖，以冒名頂替、隱瞞真相的方式，由不知情的醫生將基因編輯過的胚胎通過輔助生殖技術移植入人體內，致使2人懷孕，先後生下3名基因編輯嬰兒。

法院認為，3名被告人未取得醫生執業資格，追名逐利，故意違反國家有關科研和醫療管理規定，逾越科研和醫學倫理道德底線，貿然將基因編輯技術應用於人類輔助生殖醫療，擾亂醫療管理秩序，情節嚴重，其行為已構成非法行醫罪。

最後，法院判決，賀建奎有期徒刑3年，並處罰金300萬元人民幣；判處張仁禮有期徒刑2年，並處罰金100萬元人民幣；判處覃金洲有期徒刑1年6個月，緩刑2年，並處罰金50萬元人民幣。

▲▼賀建奎,基因編輯嬰兒。（圖／翻攝自微博）

▲賀建奎判罰入監3年。（圖／翻攝自微博）

此外，「基因編輯嬰兒」事發後，廣東省於2019年1月公佈調查結果，對涉事單位和人員進行了嚴肅處理和問責。其中，衛生健康行政部門已將相關涉案人員列入人類生殖技術違法違規人員「黑名單」，終身禁止其從事人類輔助生殖技術服務工作；科技主管部門已對涉案人員作出終身禁止其申請大陸人類遺傳資源行政審批、終身禁止其申請財政資金支持的各級各類科研專案等行政處理；科技主管部門、衛生健康行政部門分別責成涉事單位完善科研和醫療管理制度，加強對相關從業人員的監督管理等。

事件爆發自2018年，來自深圳的科學家、南方科技大學生物系副教授賀建奎當年11月宣佈，一對名為露露和娜娜的「基因編輯」嬰兒於11月在大陸健康誕生。這對雙胞胎的一個基因經過修改，使她們出生後即能天然抵抗愛滋病，這也是世界首例免疫愛滋病的基因編輯嬰兒。這項研究，也通過了深圳和美婦兒科醫院的醫學倫理委員會的審查。

事件不但引來各界批評，120名大陸科學家也發布聯合聲明，對於賀建奎的所為感到憤怒。大陸國家衛生健康委員會與科學技術部則表示，「開展科學研究和醫療活動必須按照有關法律法規和倫理準則進行，對違法違規行為堅決予以查處。」

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