撞政見！韓國瑜喊建環島鐵路網⋯交通部「運輸政策白皮書」早就納入

▲韓國瑜潮州鎮座談廢高鐵南延案。（圖／記者洪正達攝）

記者李宜秦／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜今（3）日提出政見，將打造2030劃時代新交通與新建設，發展環島公路、鐵路網，政見方向與交通部恰好吻合。另韓國瑜表示，當選後將重新檢視高鐵延伸屏東、宜蘭的可行性與必要性。交通部則表示，一年前就已開始規劃推動西部高鐵、東部快鐵運輸，且運輸白皮書也將送交行政院核定。

韓國瑜在臉書表示，將以「科技、人本、永續」為目標，打造2030劃時代新交通與新建設，發展環島快速、高速公路網，優化台鐵路線與行車安全、品質，以區域發展規劃擘劃長期高鐵發展藍圖。

韓國瑜政見指出，將建設台灣成為智慧運輸與數位交通生活島，以人本安全友善建構環島暢行無礙的交通生活圈，強化綠色運輸(具)系統服務，大幅降低移動汙染源及碳排放量，落實永續交通政策，完成重大交通新建設。

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▲蘇貞昌日前已宣布高鐵確定南延。（圖／記者陳崑福攝）

針對先前引起極大風波的高鐵延伸屏東案，韓國瑜表示，將邀集高雄市、屏東縣重新會商，提高計畫自償率，而後再擇定最佳路廊方案，並循法定程序完成計畫審議，推動建設。另北宜直鐵也須先完成可行性研究與利弊分析，再決定是否興建。

對此，交通部表示、高鐵延伸的是搭配全國鐵道路網的整體規劃，尊重候選人對個別建設的不同意見，但政府對於建設案都有一定的審查程序，納入專家及公共效益的整體評估，政策目標是均衡國土發展，落實各地的交通平權，也期盼參選人勿以政治操作延宕重大建設。

另外交通部表示，由於我國過去側重公路系統，導致私人運具興起、公共運輸佈局被忽略，在少子化與高齡化趨勢下，鐵路運輸相對可靠，因此已規劃興建高快速公路及環島鐵路網，推動西部高鐵、東部快鐵運輸。

▲交通部日前公布2020運輸政策白皮書，交通部長林佳龍當時即表示，將以西部高鐵、東部快鐵規劃進行建設。（圖／記者李宜秦攝）

據交通部「2030年全國高快速鐵路網」目前報告顯示，高鐵南延、東部建設快鐵後，台北到台東只要140分鐘，高雄到台東90分鐘，高雄到花蓮160分鐘，環島全台6小時完成。

此外，由於鐵路立體化建設設有自償率條件，為降低門檻，交通部擬取消自償率條件，減少地方政府負擔，中央協助地方，針對全國鐵路沿線檢核，審酌工程推動必要性。

交通部表示，目前已就國土發展，展開完整、全面的鐵道政策規劃。西部高鐵南北端的延伸，有助紓解北高市區鐵道運能瓶頸，並銜接東部快鐵建設；中部海線雙軌化，則有助紓解中部都會區運能瓶頸。該計畫已由交通部長林佳龍核定，進行細部調整後，將向行政院報告。