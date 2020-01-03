桃園推動天幕陸續完成69處　研討工程品質精進

▲桃園推動天幕，召開天幕工程品質精進研討會。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市自升格後至2019年累計完成69處天幕工程，減少民眾受氣候或晚間等限制，能在戶外進行運動，為讓天幕工程更符合民眾需求，市府工務局3日辦理「桃園市天幕工程品質精進研討會」，邀請專業廠商綠林興業及冠閤企業從設計施工、薄膜材料分享經驗，市府並從過去累積的推動經驗，檢討天幕設置應評估需求效益等做法。

▲桃園推動天幕，召開天幕工程品質精進研討會。（圖／市府提供）



市府秘書長黃治峯於研討會中表示，桃園市近年來，積極推動各項體健設施、運動中心的興建、開闢公園綠地、增加共融遊具，並持續精進工程品質及提升建設效益。其中，天幕具造型可變化、施工快速、可遮雨防熱但保有透光性等特質，廣為應用於廣場、學校、集會所、車站等多元場所。

▲▼復興區角板山天幕即結合泰雅帽設計理念，成為羅馬公路上具地方特色的地標。（圖／市府提供）

而桃園市自升格後至2019年累計完成69處天幕，減少民眾受氣候或晚間等限制，能在戶外進行各項運動、休憩活動，亦可作為集會使用。除基本形式的天幕，部分天幕更融入地方特色，如2019年8月在復興區角板山新落成的天幕即結合泰雅帽設計理念，成為羅馬公路上具地方特色的地標。

▲桃園推動天幕陸續完成69處。（圖／市府提供）

此次研討會邀請國內專業廠商綠林興業及冠閤企業從設計施工、薄膜材料分享經驗，市府並從過去累積的推動經驗，檢討天幕設置應評估需求效益、工程優劣、採購發包策略，強調日後天幕應慎選場地，並注意照明、排水、導水等設施外，也會針對既有天幕廣場或球場的相關設施檢討改善，讓整體品質提升。

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