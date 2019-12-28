延壽還要生活好品質！台創與花慈合作　打造大健康管理中心

▲花蓮慈院與台創公司合作打造大健康管理中心，由台創董事長邱復生（左）及花蓮慈院院長林欣榮代表簽訂合作意向書。（圖／花蓮慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台灣已經有超過五成縣市進入高齡社會，65歲以上人口超過14％，長者友善環境是目前大家關注的議題。27日上午，花蓮慈濟醫院與台灣創新發展股份有限公司（以下簡稱台創）簽訂合作意向書，要結合醫療專業與環境規劃發展等資源及經驗，在花蓮打造大健康管理中心。花蓮慈院院長林欣榮表示，健康不是只著重於平均餘命的延長，還要有好的生活品質，希望藉由雙方合作，能幫助更多人享受健康快樂的生活。



秉持著「創新．築夢．分享」的精神，台創董事長邱復生表示，人的生命要得到延長，環境的永續是很重要的重點之一，在花蓮有清新的空氣，乾淨的水質與美麗的土地，這樣的環境是「健康生活」很重要的一環，如今與花蓮慈院的合作，有了先進的醫療做後盾，就像是在健康永續的目標拚上重要的一塊拼圖。





邱復生說，十幾年前到了花蓮的時候，真的是很開心能看到台灣就有這樣的環境，這些年的投入已經設立了包含新天堂樂園、台開心農場等結合生活區與環境保育區的環境，未來大健康管理中心更是一個健康宜居生活的重點區。

「上醫當醫未病之時。」花蓮慈院院長林欣榮表示，「人本醫療·尊重生命」是花蓮慈院創院的宗旨，三十四年前因著慈濟基金會證嚴法師的一念悲心，讓原本醫療資源缺乏的花蓮，有了一家醫學中心守護著民眾健康。而花蓮慈院也在團隊的努力下引進國際級的醫療、教學、研究及創新研發的資源，以目前最新的細胞治療領域為例，在首創將幹細胞治療應用在巴金森病患者的林欣榮院長帶領下，花蓮慈院也在前期就通過衛生福利部特管法核准，將先進的研究成果轉化成實際的醫療，同時擁有GTP級實驗室的基因暨幹細胞研製中心，為需要的民眾帶來新的希望。



世界衛生組織（WHO）對健康的定義，是生理、心理與社會都處於安寧的健康狀態。所以，花蓮慈濟醫院與台灣創新發展公司，在寶島臺灣迎接第一道曙光的花蓮，攜手打造大健康管理中心，讓民眾可以擁有好山好水的天然資源，不用擔心PM2.5的危機困擾，在安全、多元育樂的幸福環境中，享受著健康自在的生活。

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