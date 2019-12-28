　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

延壽還要生活好品質！台創與花慈合作　打造大健康管理中心

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲花蓮慈院與台創公司合作打造大健康管理中心，由台創董事長邱復生（左）及花蓮慈院院長林欣榮代表簽訂合作意向書。（圖／花蓮慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈院與台創公司合作打造大健康管理中心，由台創董事長邱復生（左）及花蓮慈院院長林欣榮代表簽訂合作意向書。（圖／花蓮慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台灣已經有超過五成縣市進入高齡社會，65歲以上人口超過14％，長者友善環境是目前大家關注的議題。27日上午，花蓮慈濟醫院與台灣創新發展股份有限公司（以下簡稱台創）簽訂合作意向書，要結合醫療專業與環境規劃發展等資源及經驗，在花蓮打造大健康管理中心。花蓮慈院院長林欣榮表示，健康不是只著重於平均餘命的延長，還要有好的生活品質，希望藉由雙方合作，能幫助更多人享受健康快樂的生活。
 
秉持著「創新．築夢．分享」的精神，台創董事長邱復生表示，人的生命要得到延長，環境的永續是很重要的重點之一，在花蓮有清新的空氣，乾淨的水質與美麗的土地，這樣的環境是「健康生活」很重要的一環，如今與花蓮慈院的合作，有了先進的醫療做後盾，就像是在健康永續的目標拚上重要的一塊拼圖。

▲花蓮慈院與台創公司合作打造大健康管理中心，由台創董事長邱復生（左）及花蓮慈院院長林欣榮代表簽訂合作意向書。（圖／花蓮慈濟醫學中心提供，下同）
 
邱復生說，十幾年前到了花蓮的時候，真的是很開心能看到台灣就有這樣的環境，這些年的投入已經設立了包含新天堂樂園、台開心農場等結合生活區與環境保育區的環境，未來大健康管理中心更是一個健康宜居生活的重點區。

「上醫當醫未病之時。」花蓮慈院院長林欣榮表示，「人本醫療·尊重生命」是花蓮慈院創院的宗旨，三十四年前因著慈濟基金會證嚴法師的一念悲心，讓原本醫療資源缺乏的花蓮，有了一家醫學中心守護著民眾健康。而花蓮慈院也在團隊的努力下引進國際級的醫療、教學、研究及創新研發的資源，以目前最新的細胞治療領域為例，在首創將幹細胞治療應用在巴金森病患者的林欣榮院長帶領下，花蓮慈院也在前期就通過衛生福利部特管法核准，將先進的研究成果轉化成實際的醫療，同時擁有GTP級實驗室的基因暨幹細胞研製中心，為需要的民眾帶來新的希望。
 
世界衛生組織（WHO）對健康的定義，是生理、心理與社會都處於安寧的健康狀態。所以，花蓮慈濟醫院與台灣創新發展公司，在寶島臺灣迎接第一道曙光的花蓮，攜手打造大健康管理中心，讓民眾可以擁有好山好水的天然資源，不用擔心PM2.5的危機困擾，在安全、多元育樂的幸福環境中，享受著健康自在的生活。

►他奶奶的美麗小秘訣

ET快訊
受虐女子得來速點餐「眼神+嘴型」求救　麥當勞店員秒懂報警
82歲阿嬤飛日本完成心願卻被嗆「慰安婦」　蔡阿嘎回4字電爆酸
鋼鐵「H」夾克韓粉搶翻！韓國瑜親自拍賣編號「2020」80萬
高雄愛河1女落水！民眾見異物漂水面近看嚇傻..急救無生命跡象
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

林務局聯合甄試森林護管員 　台東處7個族群13名考生爭奪3個名額

台東縣消防局添購最新救災裝備到　救援能力大躍進

延壽還要生活好品質！台創與花慈合作　打造大健康管理中心

花蓮春節返鄉專車 1月7日開放訂票　實名制往返4列次

歲末尾牙酒駕事故高峰期　彰警擴大取締

寶寶嗆到「滿臉奶」！台南護理師笑發IG　業者遭肉搜回應了

假日逛好市多！人妻驚見「爆肥黑鼠」收銀台衝刺…嚇傻拍下PO網

台南市永康區富強路二段398巷工廠火警　消防局說明救災作為

高二女作文「感動法務部」！助父獲假釋　8年首次團圓飯當場哭了

嘉縣警局力推為民服務　5分局11優秀員警受表揚

小黃運將伸鹹豬手騷擾「狂摸腿」 女乘客機警蒐證：他摸一整路...

我叫韓國瑜！百年難得的政治奇才　「豬八戒」架空蔡英文...國家被吃掉

控藍營造謠！呱吉嗆：網路我專家 「再鬧把你們網軍老家抄出來」

勇消冒千度高溫搶救工廠大火！議長現場飆罵指揮官...網友怒轟

不把市政當回事！3萬連署書送出 王淺秋嗆：罷韓連署偷跑不合法

霍思燕自爆老公7年前肉麻話告白！　杜江傻眼：老底兒都扒光了

電眼正妹棄鴻海高薪轉戰調查局！她低調求學...爸「超硬背景」曝光

5柴乖乖坐好看戲主人「冰桶挑戰」水一落下...集體嚇爛逃跑：幹嘛啦

護國神犬聞行李值勤「挺胸坐下」 謹慎模樣萌暈網友：我也要被攔

陳小春嚴厲再上線！　Jasper大家面前忍淚：我不想說

林務局聯合甄試森林護管員 　台東處7個族群13名考生爭奪3個名額

台東縣消防局添購最新救災裝備到　救援能力大躍進

延壽還要生活好品質！台創與花慈合作　打造大健康管理中心

花蓮春節返鄉專車 1月7日開放訂票　實名制往返4列次

歲末尾牙酒駕事故高峰期　彰警擴大取締

寶寶嗆到「滿臉奶」！台南護理師笑發IG　業者遭肉搜回應了

假日逛好市多！人妻驚見「爆肥黑鼠」收銀台衝刺…嚇傻拍下PO網

台南市永康區富強路二段398巷工廠火警　消防局說明救災作為

高二女作文「感動法務部」！助父獲假釋　8年首次團圓飯當場哭了

嘉縣警局力推為民服務　5分局11優秀員警受表揚

老翁溺水12分鐘送醫不治　泳池副理救生員3人過失致死判刑

網傳南迴草埔隧道通車後再封閉　警察怒了：假消息啦！

到台東輔選劉櫂豪　賴清德：反滲透法不影響言論自由

快訊／她開著休旅車過彎突然失控！撞路邊機車跟賓士後翻覆

林務局聯合甄試森林護管員 　台東處7個族群13名考生爭奪3個名額

台東縣消防局添購最新救災裝備到　救援能力大躍進

女童進社區借傘　保全上下都摸還噁喊「你的妹妹有沒有長毛」

快訊／酸洪慈庸「忙著結婚生小孩」　郭台銘致歉：嘴快無貶意

元旦迎曙光！全台三地戰機衝場　F-16「大雁隊形」飛越太平洋

烏克蘭二度採購反坦克導彈抗俄　美國防授權法提供3億援助

媽狂掀被子叫醒「賴床柴」 汪氣噗噗拉回去：別吵我！

地方熱門新聞

寶寶嗆到「滿臉奶」　護理師竟笑發IG

高二女作文感動法務部　父獲假釋哭了

假日逛好市多！人妻驚見「爆肥黑鼠」

南投中寮第一間小7開了　秒被鄉民塞爆

台中公車10km免費　他搭一站換車被罵翻

工廠火警消防局說明救災作為

嘉縣警局力推為民服務　

靜岡大學管樂團高唱「明天會更好」

樂樂號雙層巴士來了 周末28、29兩日限定

陳建仁南下嘉義為蔡易餘助選

新竹湖畔料亭28日全新開幕

屏東新增5戶寄養家庭　單親家庭給力增援

新竹市立動物園 Reborn 開趴

歲末尾牙酒駕高峰　彰警擴大取締

更多熱門

相關新聞

台開攜手花蓮慈濟　將造「全台最頂尖」生技園區

台開攜手花蓮慈濟　將造「全台最頂尖」生技園區

不只是吃喝玩樂，台開集團繼「台創新天堂樂園」後，更預計在有「台灣的後花園」之稱的花蓮，再擘畫出「洄瀾生技園區」。今（27日）台開集團董事長邱復生與花蓮慈濟醫院院長林欣榮，共同簽署合作意向書，將攜手共創包括健康管理、抗衰老、預防醫學等事業。預計分兩階段成立大健康管理中心、及Medical Mall，進而擴充成為生技園區。

6徵兆檢測你是不是「奶奶青年」

6徵兆檢測你是不是「奶奶青年」

台德簽署意向書　可免試換駕照

台德簽署意向書　可免試換駕照

腸道慢性發炎？專家透露：萬病之源是「腸道菌群」

腸道慢性發炎？專家透露：萬病之源是「腸道菌群」

心痛扭蛋機10大殘酷語錄

心痛扭蛋機10大殘酷語錄

關鍵字：

延壽生活品質台創花慈健康管理 意向書

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

網爆「彭于晏張鈞甯台北結婚」！工作室跳出秒回

約看夜景　她第2次床戰竟哭了

浪汪躺床墊斷氣　她要裝箱秒嚇傻

全球百大帥哥美女瘋傳！子瑜跌到第15名

高以翔過世滿1個月…女友心碎首發聲！

22歲網美等公車遭「拜觀音式」刺穿骨盆！卵巢爆裂休克

吳宗憲直播「《玩很大》出大事了」！

韓國瑜拋「勞退政策」　名嘴連4次哀嚎

獨／鄭亞確定下車「掰了2年《女兵》」

分手妹遇雞排店老闆…一個暖舉淚崩！

寶寶嗆到「滿臉奶」　護理師竟笑發IG

陳綺貞變小三！正宮暴怒：我一定告到底

兒超速被拍　警官爸樂喊：孩子長大了

人妻開房被打槍！人妻邀他「摩鐵陪睡」

學者預測「一個前提下」：韓國瑜可50萬票小勝

更多

最夯影音

更多
小黃運將伸鹹豬手騷擾「狂摸腿」 女乘客機警蒐證：他摸一整路...

小黃運將伸鹹豬手騷擾「狂摸腿」 女乘客機警蒐證：他摸一整路...
我叫韓國瑜！百年難得的政治奇才　「豬八戒」架空蔡英文...國家被吃掉

我叫韓國瑜！百年難得的政治奇才　「豬八戒」架空蔡英文...國家被吃掉

控藍營造謠！呱吉嗆：網路我專家 「再鬧把你們網軍老家抄出來」

控藍營造謠！呱吉嗆：網路我專家 「再鬧把你們網軍老家抄出來」

勇消冒千度高溫搶救工廠大火！議長現場飆罵指揮官...網友怒轟

勇消冒千度高溫搶救工廠大火！議長現場飆罵指揮官...網友怒轟

不把市政當回事！3萬連署書送出 王淺秋嗆：罷韓連署偷跑不合法

不把市政當回事！3萬連署書送出 王淺秋嗆：罷韓連署偷跑不合法

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面