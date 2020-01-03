2020年桃園「環境清潔週」17日展開　24日除夕當天加班清運

▲2020年桃園「環境清潔週」1月17日展開。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

除舊佈新迎接農曆新年到來，桃園市環保局表示，2020年「環境清潔週」將於1月17日正式展開，呼籲市民朋友把握春節前最後一週，一起整理及清掃家園；桃園市2千多名清潔隊員24日除夕當天，也將加班逗陣拚掃，從上午9點起，清運一趟至收完為止，25日到28日停收垃圾四天，30日起全市恢復正常清運。

▲環保局指出，大型的廢棄物或家具，需要協助載運，可先與當地清潔隊聯絡，安排適當時段由清潔隊專車前往清運。（圖／環保局提供）

環保局3日表示，今年春節有7天假期，為了服務市民，考量民眾過年前有大掃除的習慣，自1月20日起為期5天連續清運垃圾，清運時程為：20日中午12時起，依清運路線加強清運一趟；20日至23日連續四天夜間收運，星期三加班收垃圾； 24日除夕當天各清潔隊也將加班，從上午9點起，清運一趟至收完為止；25日到28日依循往例，停收四天，讓辛勞一整年的清潔隊員好好休息；29日各區清潔中隊收假，從上午9點起，清運一趟至收完為止。

30日起全桃園市恢復正常清運。另復興區則是25日、26日、28日及29日等四天停收，而24日及27日從上午8點起，清運一趟至收完為止。家中若有大型的廢棄物或家具，需要協助載運，可先與當地清潔隊聯絡，安排適當時段由清潔隊專車前往清運。

各清潔隊受理預約清運的截止時間是21日下午5點前，所受理的案件，環保局將會在1月24日完成清運，保持過年期間的環境整潔。環保局呼籲民眾，在春節暫停垃圾收運期間，家戶的垃圾請妥善打包並做好分類，勿隨意棄置戶外，造成環境髒亂影響市容。

►「即日起，我退出老化黨。」