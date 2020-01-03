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桃園推就業獎勵成效顯著　六都青年失業率最低　

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▲桃園推就業獎勵，促進青年穩定就業。（圖／市府提供）

▲青年自主學習方案，文創木工設計實務學分班上課情形。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為強化青年職能提升、並促進青年穩定就業，桃園市勞動局就業服務處指出，2020年「桃園市青年安薪讚、就業大滿貫」方案，將持續推動並公告實施。今年起只要參與「學習讚」、「證照讚」後，於參與「就業讚」方案穩定就業滿6個月後，可加發就業獎勵金1,000元；另該處亦提供個別職涯規劃、職業訓練等服務。▲桃園推就業獎勵，促進青年穩定就業。（圖／市府提供）

▲青年自主學習方案-太陽光電發電系統安裝實務學分班課程實況。（圖／市府提供）

勞動局就業服務處處長劉玉儀3日指出，桃園市自2017年起推行「青年安薪讚、就業大滿貫」方案，其中的安薪讚方案係為協助設籍桃園市未滿30歲、高中職以上畢業的待業青年就業，並提供就業獎勵金，鼓勵青年投入職場。▲桃園推就業獎勵，促進青年穩定就業。（圖／市府提供）

▲青年安薪就業讚現場徵才與就業媒合。（圖／市府提供）

另有「學習讚」及「證照讚」，提供考取技術士證照及參與推廣教育學分班的青年相關獎勵。統計2019年度媒合效益人次達9,157人次，較2018年7,536人次大幅成長，累計「就業讚」執行以來，效益人次已逾24,000人次。另依據行政院主計總處2018年上半年統計，桃園市15至29歲失業率為7.23%，較2018年下半年7.95%下降0.72%，不僅低於全國平均8.76%，且為六都中15至29歲失業率最低的縣市，顯示桃園市推動青年就業促進政策的成效卓著。

此外，經桃園就業服務處統計於接受本方案輔導穩定就業6個月後，現仍於原推介事業單位任職人員達72%，更有97.5%青年目前為就業中，有效藉由就業獎勵措施促進青年穩定就業，協助事業單位改善人力留任困境。

而為強化青年職能提升並促進青年穩定就業，桃園市自2020年度增列自2019年起參與「學習讚」、「證照讚」，其後參與「就業讚」方案穩定就業滿6個月後可加發就業獎勵金新臺幣1,000元；桃園市就業服務處、全市12處就業服務臺及桃園、中壢就業中心皆可洽詢，另亦提供個別職涯規劃、職業訓練、就業諮詢、履歷健診及職業性向測評實體專人服務。

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