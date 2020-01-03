15分老大頭當街遭開4槍倒臥血泊喊「誰來救我」　槍手返台遭聲押禁見

▲張姓槍手作案前，便在附近游移觀察地形，犯案後更熟練地換裝、一路更改路線，並在當天隨即出境，卻仍遭檢警掌握，於1月2日返台時遭逮，法院於1月3日裁定他羈押禁見。（圖／記者張君豪翻攝）

記者羅志華／台北報導

張姓槍手於2019年12月26日下午，在台北文山區木新路二段埋伏，一見綽號「阿炮」的尹姓老大準備上車，就上前連開4槍，讓阿炮腿部大量出血、倒臥在血泊中大喊「誰來救我」，經送醫後保住一命；而張姓槍手開完槍後，相當熟練地換裝、變更路線，並隨即在案發當天出境，檢警掌握情資，得知張男於1月2日返台，一舉將他逮捕，並於1月3日聲請將張男羈押禁見獲准。

事發當時，阿炮從路旁的騎樓走出準備搭車，下一秒就遭一名頭戴帽子、穿著黑色帽T的男子持手槍連射4槍，子彈命中他的大腿當場鮮血直流，他倒臥血泊後立刻大聲呼喊「誰來救我」，保鑣見狀立刻衝上前掩護並將他扛上車，逃離現場後急送萬芳醫院治療，雖然有失血過多的情況，但經手術後已脫離險境。

警方獲報後封鎖現場展開調查，發現在案發前5分鐘左右，張姓槍手就在附近巷弄徘徊，觀察地形動線準備行兇，開槍後迅速逃到對向馬路，再走樓梯跨越木新路二段側河堤步行逃逸，之後更一路變裝、更改路線，更在當天就出境「避風頭」；檢警掌握他要在1月2日返台的計畫，等他一入境隨即將他逮捕，並於1月3日訊問後，向法院聲請羈押禁見獲准。

據悉，遭開槍的阿炮2年多前才剛服完18年徒刑，當年他接掌15分幫老大時，可說是叱吒風雲，敢打敢殺的性格讓他在江湖上佔有一席之地，但因為個性較偏黑幫傳統兄弟性格，恩怨分明、有仇必報，讓他年僅47歲卻有24個年頭都在牢裡度過。

他前年剛出獄重出江湖後，行事風格轉為低調不願惹事，僅喜歡上賭桌推排九，江湖盛傳他經常晚上到台北職業賭場玩「天九牌」，喜歡在牌桌上輸贏的感覺，也因此在外積欠了不少債務。警方認為，由於15分幫招牌仍算響亮，可能是有債主教唆槍手出面，希望給阿炮一個教訓，才會引發這一次的槍擊事件。

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