「黑衣槍手」埋伏畫面曝光！15分幫老大遭轟4槍命危　愛賭欠債引殺機

記者趙蔡州、張君豪／台北報導

台北市文山區木新路二段26日下午發生一起槍擊案，綽號「阿炮」的47歲尹姓幫派老大剛結束訪友行程，正在等待保鑣開至尊保母車來接送時，遭到一名黑衣槍手埋伏連開4槍。警方調閱附近監視器發現，黑衣槍手案發前約5分鐘就在附近巷弄徘徊，觀察地形動線準備行兇。

事發當時，阿炮從路旁的騎樓走出準備搭車，下一秒就遭一名頭戴帽子、穿著黑色帽T的男子持手槍連射4槍，子彈命中他的大腿當場鮮血直流，他倒臥血泊後立刻大聲呼喊「誰來救我」，保鑣見狀立刻衝上前掩護並將他扛上車，逃離現場後急送萬芳醫院治療，雖然有失血過多的情況，但經手術後已脫離險境。

▲黑衣槍手行兇前，先在附近巷弄徘徊，觀察地形動線。（圖／記者張君豪翻攝）

警方獲報後封鎖現場展開調查，發現在案發前5分鐘左右，黑衣槍手就在附近巷弄徘徊，觀察地形動線準備行兇，開槍後迅速逃到對向馬路，再走樓梯跨越木新路二段側河堤步行逃逸，警局目前已經成立專案小組，擴大調閱沿線監視器追查，有信心在短期內迅速破案。

▲警方獲報後立刻封鎖現場進行調查。（圖／記者黃彥傑攝）

據悉，遭開槍的阿炮2年多前才剛服完18年徒刑，當年他接掌15分幫老大時，可說是叱吒風雲，敢打敢殺的性格讓他在江湖上佔有一席之地，但因為個性較偏黑幫傳統兄弟性格，恩怨分明、有仇必報，讓他年僅47歲卻有24個年頭都在牢裡度過。

他前年剛出獄重出江湖後，行事風格轉為低調不願惹事，僅喜歡上賭桌推排九，江湖盛傳他經常晚上到台北職業賭場玩「天九牌」，喜歡在牌桌上輸贏的感覺，也因此在外積欠了不少債務。警方認為，由於15分幫招牌仍算響亮，可能是有債主教唆槍手出面，希望給阿炮一個教訓，才會引發這一次的槍擊事件。



