與自由的距離...孫道存哭了！淚訴「韓國瑜金句」仍破功　入看守所沒胃口

▲孫道存得知裁定羈押的那一刻，激動哽咽表示「自己生在台灣，生長在台灣，絕不會逃亡」，抵達北所後，心情低落地連飯也吃不下，北所晚餐在湯裡加了薑汁，希望能讓收容人感到些許溫暖。（圖／記者黃彥傑攝）

記者羅志華／台北報導

太平洋電纜前董事長孫道存，因掏空公司近200億元，入監服刑3年後，於2020年元旦出獄，不料又因涉侵占基金會1.24億元，於1日一早遭法院裁定羈押禁見，這趟「出獄無縫接軌看守所」的旅途，讓他與渴望的自由擦身而過，成為編號2095，心情彷彿比天氣還涼，對午餐的牛肉羹麵更是沒甚麼胃口。北所考量孫道存年長，將於2日安排健康檢查，確認他的身體狀況。

孫道存日前開庭時，以太電案時的500萬保證金，表示願提出500萬請求交保，但仍遭法院裁定羈押禁見；當法官一句句念著裁定羈押的理由，孫道存的臉色是越來越難看，最後哽咽表示，他有高血壓，喉嚨又長了腫瘤，本來出獄後要去開刀，希望法官能給他機會，孫道存不但當庭加碼，表示能提出500萬以上的保釋金，更痛心告白，「我生在台灣，長大在台灣，母親也在台灣，絕不會逃亡」，但就算他說出「韓國瑜金句」，仍改變不了裁定結果，於接近11點時，乖乖坐上囚車前往北所。

雖然孫道存在確定羈押的那一刻激動落淚，抵達北所時卻相當平靜，檢查時也都相當配合，北所替他做了簡單的健檢，不過孫已70歲，因此將於2日再安排更詳盡的檢查；孫道存目前住在3人房，與另2名涉犯《銀行法》的「室友」同住，孫道存也將八德外役監時，隨身的藥品、貼身衣物一併帶過來延用。

北所1月1日的午餐是牛肉羹麵、炸豬肉丸子、時蔬，但孫道存心情低落，對餐點興趣缺缺，晚餐北所端出了紅燒獅子頭、蔥燒培根、時蔬，並考量天冷，在湯內加入了薑汁，希望收容人們在這寒冬裡，也能享有一絲溫暖。

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