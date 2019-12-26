載槍手連轟「十五分幫」老大4槍　警找上門...運將驚：怎麼是我？衰遭扣車採證

▲頭戴黑色鴨舌帽的黑衣槍手（畫面上方）行兇過程遭監視器錄下。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪、黃彥傑／台北報導

台北市文山區木新路二段26日下午1點51分驚傳當街尋仇案，十五分幫老大「阿炮」尹姓男子與友人聚會後，正打算開著百萬豪華保母車離開時，在路邊騎樓下遭一頭戴黑色鴨舌帽、身穿黑衣的高瘦男子持改造90手槍從背後射擊，槍手連開4槍其中3槍打中被害人大腿，尹男倒臥血泊後，槍手直接穿越馬路從對面木新路2段69巷弄朝道南河濱公園方向逃逸。

▲頭戴黑色鴨舌帽的黑衣槍手行兇前到現場附近場勘查（圖／記者張君豪翻攝）

案發後警方調閱監視器，不但發現槍手早在案發前就在木新路現場附近勘察，而且兇嫌似乎掌握警方、民間監視器架設位置，刻意選擇從犯案現場對面僻巷逃往河堤外的道南公園。

▲槍擊案現場血跡斑斑、警方鑑識人員在場採證 。（圖／記者黃彥傑攝）

專案小組循著歹徒動線調閱監視器後，發現河濱公園內外側並無監視器，雖經警方加派人力擴大調取範圍、但因為緊臨景美溪的道南河濱公園可通往景美市場、動物園、政治大學、也可從小路到對岸上山，兇手逃逸動線範圍實在太大，導致警方迄今仍無法掌握槍手離去行蹤。

▲十五分幫尹姓老大的豪華保母車也遭警方查扣採證。（圖／記者張君豪攝）

所幸警方改從槍手出發到現場路線反溯，鎖定涉案槍手背著雙肩背包，在辛亥路三段市立第二殯儀館對面清峰公園前搭計程車趕赴行兇現場埋伏。警方不排除有另組兇嫌，分工跟監十五分幫大哥「阿炮」並居間回報大哥行蹤，讓兇手從容到場開槍示威。

至於載到黑衣槍手的小黃司機，讓兇嫌在木新路2段下車後，因為身體疲累就開車返回新北市土城住處休息「並未再載客」。

專案小組目前已連絡上關鍵小黃司機，並派鑑識人員前往新北市土城區扣車進行採證，希望藉由尚未被汙染的車體採取到槍手的指紋、毛髮或其他生物蹟證，警方希望藉此突破案槍擊案瓶頸，盡速掌握槍手身份。

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