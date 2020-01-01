　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

孫道存服完3年刑出獄…涉侵占裁定羈押禁見「無縫轉看守所過新年」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者羅志華／台北報導

太平洋電纜前董事長孫道存，因掏空公司近200億服刑3年後，原於2020年元旦出獄，不料卻因涉嫌侵占基金會款項1.24億元，遭檢方聲請限制住居、出境、出海，一出獄就又被押上囚車，期間孫還一度難過落淚。而北院今（1日)一早開庭，認為孫道存涉犯公益侵占罪，考量罪刑情節、涉犯金額，裁定羈押禁見，他與嫩妻團聚的美夢也跟著破碎。

▲▼孫道存涉侵占案，剛出獄就又上囚車。（圖／記者黃彥傑攝）

▲孫道存剛出獄就又上囚車，無縫轉往看守所羈押。（圖／記者黃彥傑攝）

太平洋電線電纜公司前董事長孫道存，因掏空公司近200億元被判處3年徒刑確定，本來他將於2020年1月1日服刑期滿，卻因涉嫌侵占基金會1.24億元，遭檢方聲請限制住居、出境、出海，法院原定於12月31日裁定，卻突然改於2020元旦早上提訊孫道存，裁定有無羈押必要。

孫道存12月26日出庭時，坦承挪用基金會資金，但辯稱只用了2200萬，且在調查前就已還清，絕不是檢方起訴的1.24億元那麼多，他對本案感到相當後悔、難過，並提出桃園八德外役監的「返家聯絡簿」，證明自己「很乖」，希望法官能給他改過自新的機會。

但檢察官認為，雙方對侵占金額的認定，差了1億元左右，孫道存恐有逃亡可能，希望法官能將他限制住居、出境、出海；若裁定交保，考量孫道存的社會地位、名聲，金額以500萬元以上較為適當。

法官認為，孫道存坦承的侵占部分，與檢察官起訴的金額，落差高達1億，有必要詳盡調查，再考量罪刑情節，認為孫道存先前提出的500萬元保釋金，與上億的侵占金額落差太大，若交保恐有逃亡、串證、湮滅證據的可能，裁定羈押禁見。

孫道存在太電案與稅款案纏身的這幾年，遭投資人求償以及行政執行等原因，資金無法自由運用，竟從2012年起至2018年間，指示不知情的太電董事長專員，多次以10萬元到100萬元不等的金額，小額挪用太平洋網球發展基金會、孫法民文教基金會的資金，遭北檢依公益侵占、業務侵占等罪起訴。

如今孫道存才剛服完太電案3年刑期，卻因侵占基金會資金，出獄無縫轉至看守所羈押，在2020年的第1天，就有個難過的開始。

「2020愛妳愛妳」超瘋狂會員回饋計畫

▲▼太平洋電線電纜公司掏空200億元案，孫道存發監。（圖／記者周宸亘攝）

▲孫道存才因太電掏空案服完3年刑，卻又因涉侵占基金會款項，遭法院裁定羈押禁見。（圖，資料照／記者周宸亘攝）

ET快訊
吳宗憲跨年唱一半「機車衝上台停他旁邊」　傻眼偷瞄：不知道有這
韓國瑜被爆與王小姐多次出國　韓辦回應了
搭相親對象的車！正妹失去意識右腿慘截肢　男方：嫁我就付醫藥費
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

墾丁元旦凌晨傳街頭鬥毆！警出動快打部隊壓制20人送辦

登門恐嚇「放火燒你全家」！色男拉進房內強吻硬上…她狂掙扎還被揍頭

獨／夢時代緊鄰加油站「爆氣」跨年　沒發大財！員工怒：車不要再進來了

趁四下無人揉胸女幹部！猥褻男色行曝反控「妨害名譽」…超慘下場曝光

醉男小便踹警車！慘遭「辣椒水反擊」壓制　嗆辣女警：好好跨年，你惹事？

孫道存服完3年刑出獄…涉侵占裁定羈押禁見「無縫轉看守所過新年」

女童哭喊「不想練習空手道」！惡教練伸爪狂揉胸…瞎扯「矯正動作」被起訴

快訊／孫道存涉侵占案！服完3年刑「一出獄就上囚車」　押往台北地院開庭

「百億炒手」人生如《炮仔聲》！誤信黑道「10豪宅遭法拍」　詐騙手法揭密

「挨罵不務正業」邱于軒要上訴　小編獲不起訴嗆：是在哈囉？

Jasper當爸面前說謊　陳小春怒踹米粉：別吃了！

狂！當鋪偷賣「近200萬名牌包」　老婆得知超淡定：再買新的啊～

五月天台北跨年打頭陣　《突然好想你》全場大合唱..超震撼

吳謹言第一次拍mv「太難了」　林俊傑公主抱小case：她太瘦了

最棒相聚！暖姊帶萌嬤遠赴上海　「驚喜現身妹家」她秒展笑顏緊擁

天啊蔡桃貴上台了！！！！　蔡阿嘎台上開唱..他一臉懵超Ｑ

蘇慧倫跨年飆神曲《Lemon tree+鴨子》　一看名單驚：我是唯一的長輩！

砸百萬買「國瑜原味夾克」原因曝！　她遊覽車上嗆：有錢人看不起弱勢

郭彥均遭爆「欺負新人」！　爆氣反擊「她就是沒做功課」

他勇敢公開與前女友分手原因 發現自己愛上男人：比較快樂

墾丁元旦凌晨傳街頭鬥毆！警出動快打部隊壓制20人送辦

登門恐嚇「放火燒你全家」！色男拉進房內強吻硬上…她狂掙扎還被揍頭

獨／夢時代緊鄰加油站「爆氣」跨年　沒發大財！員工怒：車不要再進來了

趁四下無人揉胸女幹部！猥褻男色行曝反控「妨害名譽」…超慘下場曝光

醉男小便踹警車！慘遭「辣椒水反擊」壓制　嗆辣女警：好好跨年，你惹事？

孫道存服完3年刑出獄…涉侵占裁定羈押禁見「無縫轉看守所過新年」

女童哭喊「不想練習空手道」！惡教練伸爪狂揉胸…瞎扯「矯正動作」被起訴

快訊／孫道存涉侵占案！服完3年刑「一出獄就上囚車」　押往台北地院開庭

「百億炒手」人生如《炮仔聲》！誤信黑道「10豪宅遭法拍」　詐騙手法揭密

「挨罵不務正業」邱于軒要上訴　小編獲不起訴嗆：是在哈囉？

民眾掩面痛哭「被NCC偵訊很害怕出不來...」　國民黨要求蔡英文、蘇貞昌說明

黃昭順約打賭「選輸跳蓮池潭」　韓國瑜大笑：你自己跳喔！

基隆透天600萬有找！她納悶天龍人「寧願買土城」？　過來人曝：整年在下雨

蘋果2020年將送果粉「大禮」　iPhone瀏海掰掰

喬治準大三元雙星合轟45分　快艇對國王6年沒輸過14連勝

墾丁元旦凌晨傳街頭鬥毆！警出動快打部隊壓制20人送辦

阿嬤怕牠冷！狗孫被羽絨外套包成白色肉粽　網笑：北極熊？

武漢不明肺炎爆發市場「休市整治」　山產店「兔頭內臟」丟地上

開店不到3小時賣光！台南隱藏版摘星小店　蝦仁+控肉飯超銷魂

永康警熱心警細查　平安送迷途男子返家

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

社會熱門新聞

女子墜13樓亡　男友要賠家屬63萬

快訊／吃屎哥總統府怒吼：韓國瑜騙子

母抱厚棉被蹲路邊等兒　警送回家驚：已往生火化

夢時代跨年緊鄰加油站「沒發大財」　機車亂停

女騎士撞上肇逃　男遭第二車輾過慘死

即／無人機跨年夜大鬧桃園機場　多航班被擾亂

19歲男龍磐公園看日出　失足墜坑洞

「仁神術」害死清華天使　靈修老師判8個月

G奶網紅拍片遭襲胸　FBI帥哥鄧佳華被訴

蔣友柏前妻被外遇　名醫父也曾偷吃

家犬挑戰比特犬遭咬　飼主憤砍狗燒狗

送魚貨經過港隧道…男撞分隔島夾死

蔣友柏昔苦追林姮怡1年！卻斬17年婚對簿公堂

孫道存涉侵占案！押往台北地院開庭

更多熱門

相關新聞

孫道存涉侵占案！押往台北地院開庭

孫道存涉侵占案！押往台北地院開庭

太平洋電線電纜公司前董事長孫道存，因掏空公司近200億元被判處3年徒刑確定，並於今（1日）服刑期滿出獄，但卻又因涉嫌侵占基金會1.24億元，遭檢方聲請限制住居、出境、出海，法院原定於12月31日裁定，卻突然改於2020元旦早上提訊孫道存，裁定有無羈押必要。今早上午8時許，孫道存搭乘囚車，被法警押解往台北地院開庭。

孫道存涉侵占恐遭押　元旦拚交保

孫道存涉侵占恐遭押　元旦拚交保

涉挪用基金會1.24億！孫道存出庭說很懊悔

涉挪用基金會1.24億！孫道存出庭說很懊悔

誤會刮中200萬　新住民告侵占夢碎

誤會刮中200萬　新住民告侵占夢碎

製片4年損失1.1億元　女會計自首盜領應收款

製片4年損失1.1億元　女會計自首盜領應收款

關鍵字：

孫道存侵占羈押禁見

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高雄跨年倒數「3、2、1」沒煙火！派無人機出場

蔡依林央視「唱一半字幕消失」

謝金燕「騎恐龍」搬超大桶炸雞腿

偷吃弟弟食物被媽痛罵…17歲姐帶10歲妹「跳河雙亡」

人夫賀軍翔深夜「暗巷廝磨長髮妹」全被攝

韓國瑜跨年晚會致詞　部分民眾：下台！

超糗！歐陽娜娜「大陸跨年說錯話」

48歲男歌手「跟老婆一起輕生離世」！留下年輕女兒

女子墜13樓亡　男友要賠家屬63萬

檢疫犬坐下20萬掰了？他嚇哭翻出M

賀軍翔假戲真做舌吻林依晨　不認愛撕破臉

陳小春吃飯問同桌：奶奶幾歲了？答案驚呆了

搭相親對象的車！正妹慘遭截肢

快訊／恭喜！包小松愛主播張雅婷13年「晉升人夫」

交往6年「女神收割機」老婆曝光！

更多

最夯影音

更多
Jasper當爸面前說謊　陳小春怒踹米粉：別吃了！

Jasper當爸面前說謊　陳小春怒踹米粉：別吃了！
狂！當鋪偷賣「近200萬名牌包」　老婆得知超淡定：再買新的啊～

狂！當鋪偷賣「近200萬名牌包」　老婆得知超淡定：再買新的啊～

五月天台北跨年打頭陣　《突然好想你》全場大合唱..超震撼

五月天台北跨年打頭陣　《突然好想你》全場大合唱..超震撼

吳謹言第一次拍mv「太難了」　林俊傑公主抱小case：她太瘦了

吳謹言第一次拍mv「太難了」　林俊傑公主抱小case：她太瘦了

最棒相聚！暖姊帶萌嬤遠赴上海　「驚喜現身妹家」她秒展笑顏緊擁

最棒相聚！暖姊帶萌嬤遠赴上海　「驚喜現身妹家」她秒展笑顏緊擁

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面