孫道存服完3年刑出獄…涉侵占裁定羈押禁見「無縫轉看守所過新年」

記者羅志華／台北報導

太平洋電纜前董事長孫道存，因掏空公司近200億服刑3年後，原於2020年元旦出獄，不料卻因涉嫌侵占基金會款項1.24億元，遭檢方聲請限制住居、出境、出海，一出獄就又被押上囚車，期間孫還一度難過落淚。而北院今（1日)一早開庭，認為孫道存涉犯公益侵占罪，考量罪刑情節、涉犯金額，裁定羈押禁見，他與嫩妻團聚的美夢也跟著破碎。

▲孫道存剛出獄就又上囚車，無縫轉往看守所羈押。（圖／記者黃彥傑攝）

太平洋電線電纜公司前董事長孫道存，因掏空公司近200億元被判處3年徒刑確定，本來他將於2020年1月1日服刑期滿，卻因涉嫌侵占基金會1.24億元，遭檢方聲請限制住居、出境、出海，法院原定於12月31日裁定，卻突然改於2020元旦早上提訊孫道存，裁定有無羈押必要。

孫道存12月26日出庭時，坦承挪用基金會資金，但辯稱只用了2200萬，且在調查前就已還清，絕不是檢方起訴的1.24億元那麼多，他對本案感到相當後悔、難過，並提出桃園八德外役監的「返家聯絡簿」，證明自己「很乖」，希望法官能給他改過自新的機會。

但檢察官認為，雙方對侵占金額的認定，差了1億元左右，孫道存恐有逃亡可能，希望法官能將他限制住居、出境、出海；若裁定交保，考量孫道存的社會地位、名聲，金額以500萬元以上較為適當。

法官認為，孫道存坦承的侵占部分，與檢察官起訴的金額，落差高達1億，有必要詳盡調查，再考量罪刑情節，認為孫道存先前提出的500萬元保釋金，與上億的侵占金額落差太大，若交保恐有逃亡、串證、湮滅證據的可能，裁定羈押禁見。

孫道存在太電案與稅款案纏身的這幾年，遭投資人求償以及行政執行等原因，資金無法自由運用，竟從2012年起至2018年間，指示不知情的太電董事長專員，多次以10萬元到100萬元不等的金額，小額挪用太平洋網球發展基金會、孫法民文教基金會的資金，遭北檢依公益侵占、業務侵占等罪起訴。

如今孫道存才剛服完太電案3年刑期，卻因侵占基金會資金，出獄無縫轉至看守所羈押，在2020年的第1天，就有個難過的開始。

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▲孫道存才因太電掏空案服完3年刑，卻又因涉侵占基金會款項，遭法院裁定羈押禁見。（圖，資料照／記者周宸亘攝）