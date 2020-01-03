曹進平獲救「露齒笑比讚」被酸爆　網平反「軍方慣性動作」酸民羞愧閉嘴

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記者劉維榛／綜合報導

昨（2）日全台心痛，國軍一架UH-60M黑鷹直升機在烏來山區墜毀，造成參謀總長沈一鳴等8位英雄殞落，國軍連續三日降半旗致敬。而這次救援關鍵功臣之一，就是幸運生還的中將次長曹進平，在殘骸中吹哨吸引搜救隊注意，更冷靜還原失事過程，不過他獲救「比讚」的舉動被網友酸爆，真相曝光後，反讓酸民無地自容了。

還原驚心動魄9小時救援過程中，起初，失事現場不斷傳出吹哨聲，搜救隊根據聲音來源找到迫降地點，而吹哨的正是曹進平與中校周欣頤，兩位關鍵功臣加速救援的黃金時間。

「我還可以走！」歷經黑鷹迫降、墜毀山區的生死瞬間，一身泥濘的曹進卻看不出驚恐，反而臨危不亂站在殘骸中，沉著冷靜地向救難隊喊話「他們兩個有點受傷，不能走，大概只有我可以走，他需要擔架，那邊有更嚴重的，座艙裡面有2、3個有聲音，這邊2個已經沒氣息」，軍人本色展露無遺。

▲曹進平有「空軍危機處理王」稱號！（圖／ETtoday記者攝）

搜救隊把握每分每秒，加緊腳力將5位生還抬下山，不過，曹進平被送上救護車時，有媒體詢問「狀況還好嗎？」他微笑對鏡頭「比讚」喊話「謝謝搜救人員！」此舉卻引發軒然大波，有網友批評狠酸，曹進平獲救還幸災樂禍。

對此，有網友看跳出來打臉，解釋「比讚」是空軍的習慣動作，由於軍機起飛、降落會伴著轟轟的巨大引擎聲，說話根本聽不清楚，因此軍官會用手語代為表達，而「比讚」也是常見的一種示好動作，有「我良好、還好」的含意，呼籲大家別誤解。

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