黑鷹失事搜救大功臣！「台灣高山活地圖」陳秋霞引導上山...2.5hrs找到失事地

記者游芳男、戴若涵／宜蘭報導

空軍UH-60M黑鷹直升機2日上午因不明原因迫降新北、宜蘭桶後溪谷，釀成8死5傷的悲劇！事件發生後首要任務是救出生還者並將罹難者遺體運出。整個搜救行動中有「台灣高山活地圖」之稱陳秋霞引導，讓一行人在2.5小時抵達現場，可說是功不可沒，宜蘭現場林姿妙3日赴消防局頒發加菜金。

▲「台灣高山活地圖」陳秋霞(右)在此次黑鷹失事搜救行動中功不可沒。（圖／ETtoday記者攝）

黑鷹直升機失事時，機上包括正副駕駛在內共有13人，整起事故造成8名將官殉職，其中總參謀長沈一鳴也在罹難者名單之中，另外5名傷者則被陸續救出送醫治療。

在這次救援行動中，由於有「台灣高山活地圖」封號的登山達人消防局課員陳秋霞引導，搜救人員更改路線從「烘爐地山」切入搜尋，2.5小時左右就抵達失事地點，整個搜救行動縮短到12小時內結束。

▲「台灣高山活地圖」陳秋霞引導搜救人員從「烘爐地山」切入救援。（圖／記者游芳男攝）

陳秋霞2日參與搜救時指出，「第一時間軍方給的點，是左側的烘爐地山，趕到後並沒看到，我們到修正點後選擇由下而上，一直開路，後來因為回音很多、霧很濃，我們就分頭去找，硬開路上去。」

經歷如此重大的事件，宜蘭縣長林姿妙3日也到消防局慰問，向參與此次搜救行動的消防員致敬，並頒發加菜金及水果禮盒，同時也感謝陳秋霞在救災中的貢獻，再讚她是「台灣高山活地圖」。

▲▼ 宜蘭縣長赴消防局頒發加菜金，並表揚「台灣高山活地圖」陳秋霞 。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

修圖修到厭世！這款CP值很可以

【更多新聞】

黑盒子曝光！黑鷹墜毀原因靠它解密…指揮官曝直升機外觀：嚴格來說不是很完整



黑鷹上尉副駕駛殉職！母校曝他「青澀微笑」鼻酸…嘆：他才30歲前途無可限量



快訊／台中南屯拖板車+貨車翻覆！現場留大灘血跡…「1男1女」命危搶救中