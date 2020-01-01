台61線西濱彰化段「區間測速」元旦啟動宣導　3月2日實施違規取締

▲台61線西濱彰化段元旦起啟動區間測速進行宣導，3月2日0時起實施超速違規取締。（圖／彰化縣警局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

台61線西濱快速公路彰化段已於108年12月27日全線通車，通車後將是全國第一條也是最長的南北快速公路，由於免收通行費，因此很多民眾作為國道1號及國道3號的替代道路，為保障用路人行車安全，彰化縣警察局即日起在北上177公里至168.1公里（洋厝匝道至伸港匝道），啟動區間測速系統進行宣導，3月2日0時起實施超速違規取締。

彰化縣警察局表示，在台61線彰化段北上177公里至168.1公里(洋厝匝道至伸港匝道)區間測速，前方設有「測速取締標誌」用以警告駕駛人有超速違規取締，另在測速「起點」及「終點」位置均設立黃底黑色字的告示牌，提醒用路人區間測速開始及結束，區段實際距離為8.9公里，速限90km/hr，請民眾行經該路段務必遵守速限規定，以確保行車安全。

▲台61線全線通車。（圖／彰化縣警局提供）

彰化縣警察局指出，與以往固定式測速照相不同的是，固定桿設置僅能進行單點測速取締，採用區間測速將點擴展至線，車輛通過區間測速起點及終點時，由錄影設備配合車牌辨識及記錄通過時間，並經系統自動計算平均速率，當平均速率大於速限即代表區間內行車超速情形，預計從元旦起至3月1日止為宣導期，並於109年3月2日0時起實施超速違規取締。

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