媽媽哭癱想見最後一面…黃聖航緊護總長殉職　遺體連夜運回苗栗老家

記者陳韻如／苗栗報導

空軍一架UH-60M黑鷹直升機2日上午墜毀新北市烏來山區，釀成8死5傷悲劇，其中少校侍從官黃聖航也不幸罹難，而親友在接獲消息後情緒相當崩潰，其哥哥連夜北上，並遵從母親的堅持，將弟弟遺體運回家中。直到3日凌晨，黃聖航的遺體回到苗栗老家，不少親友全守候在家門前，而其2名姪女則持香跪地哭喊，「叔叔，回家了」，場面令人鼻酸。

▲2姪女見黃聖航回家持香跪地痛哭 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

33歲的黃聖航是親友眼中孝順的孩子，平時與媽媽感情相當好。事發後，其媽媽接獲噩耗當場哭到癱軟，無法接受，只能由哥哥黃聖裕北上處理他的後事。

由於黃聖航的哥哥經營禮儀社，並也是苗栗縣議員徐功凡的好友兼秘書。事發後，徐功凡也第一時間陪同黃聖裕北上，並在3日凌晨1點多時將黃聖航遺體接回苗栗老家，當載運遺體的靈車一抵達，親友們各個難掩情緒相擁大哭，而黃聖航2個視如己出的姪女則是持香跪地，哭喊著，「叔叔，回家了」，場面相當悲戚。

徐功凡表示，他們看了失事現場的照片發現，黃聖航被尋獲時雙手緊抱參謀總長沈一鳴，一直到最後一刻都還在堅守著自己侍從官的職責，讓親友們感到無比的欽佩與驕傲，但更多的是不捨。

另外，因為黃聖航的媽媽堅持「不論如何，一定要把他帶回家」，但由於黃聖航遺體下半身毀損，又全身沾滿泥巴，2日晚間軍方找來專業人士清洗他的遺體後，再交給家屬，並漏夜載回苗栗，一了黃母心願。

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