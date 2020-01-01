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蘋果2020年將送果粉「大禮」　iPhone瀏海掰掰

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▲▼無瀏海iPhone。（圖／翻攝自LetsGoDigital）

▲無瀏海iPhone最快今年9月就可與果粉見面。（圖／翻攝自LetsGoDigital）

記者邱倢芯／綜合報導

果粉們期望的真全螢幕iPhone到底何時會出現？這個願望有希望在今年實現，有外媒指出，蘋果已經在日本申請了三項外觀新專利，其中一項就是沒有瀏海的iPhone，這也暗示著未來的iPhone應該會拔除自iPhone X型號以來的Face ID功能，改搭載螢幕下指紋解鎖技術，而前鏡頭則會藏在螢幕底下。

根據《LetsGoDigital》報導指出，在2019年12月23日時，日本專利局（JPO）公布了一組照片，當中顯示著未來的iPhone將會沒有瀏海與Face ID。取而代之的是，在螢幕下整合了指紋辨識感測器，與一組螢幕下拍攝鏡頭，所有必要的零組件都會被藏在螢幕底下。

▼日本專利局日前公布了一組照片，當中顯示著未來的iPhone將會沒有瀏海與Face ID。（圖／翻攝自LetsGoDigital）

▲▼無瀏海iPhone。（圖／翻攝自LetsGoDigital）

而在外觀方面，新iPhone應該會沿用圓角的設計；而實體按鍵的結構設計，則應該會與iPhone 11相同。

不過在日本專利局此次釋出的圖像中並未顯示手機背部的圖像，因此主鏡頭的設計方式目前還未能得知。

另一方面，2020年的蘋果手機另一項改變重點，將會是搭載5G技術。有市場人士認為，2019年推出的iPhone 11型號價格比前幾代的機型來得低，但由於今年9月將推出的iPhone 12（暫定）的變革較前幾代來得多，因此售價極有可能會大幅提高。

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