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三星新機取名有新傳聞　Galaxy S20/S20+/S20 Ultra、沒有S20e

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▲▼Galaxy S11渲染圖。（圖／取自CashKaro）

▲傳出三星新機改為Galaxy S20。（圖／取自CashKaro）

記者謝仁傑／綜合報導

據外媒 9TO5Google 報導，知名爆料人士Ice Universe在Twitter表示，三星今年初將發布的全新旗艦新機Galaxy S11，可能取名為「Galaxy S20＋」，而市場原本預期的S11e手機，可能命名為S20，不再跟進去年的S10e。

至於S11＋手機，可能取名為S20 Ultra，不過，冰宇宙也說，這只是一種可能，還有其他的選擇。

外傳有手機殼製造商提供了三星S20更名的進一步證據，表示三星已告知供應商和配件商，下一代Galaxy S系列將採用新的命名方式。據猜測三星此舉意味著配合2020的新開端，也有可能是為了不與其他競爭廠牌撞號，外界期待S10系列將有相當大的提升。

外界推測6.2吋螢幕的標準版Galaxy S20將會是新系列的最小尺寸，這表明向來尺寸較小的「e」系列手機將被停產。全系列都將支援4G或5G，但其中一款新機Galaxy S20 Ultra的螢幕為6.9吋，將只支援5G。

根據之前的消息，三星可能會在今年2月11日發布Galaxy S系列新機。
 

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